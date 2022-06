Fiorenzuola, 350mila euro per il restyling di via Roma: asfalto e ciclabile

Restyling di via Roma: la Giunta comunale di Fiorenzuola approva il progetto dei lavori. Tra le opere in cantiere, riasfaltatura e nuova pista ciclabile Importo di 350 mila euro. Il sindaco Gandolfi: “Intento è favorire mobilità ciclopedonale”. Prosegue l’impegno dell’amministrazione comunale di Fiorenzuola d’Arda sul fronte dei lavori pubblici e, in particolare, in via Roma, dove già lo scorso anno venne realizzata la nuova rotatoria in corrispondenza dell’intersezione con i viali Matteotti ed Europa.

IL PROGETTO DEI LAVORI – Via Roma, principale arteria per raggiungere l’ospedale di Fiorenzuola d’Arda e pertanto tra le maggiormente frequentate in città da veicoli e pedoni, sarà infatti interessata nei prossimi mesi da un’imponente opera di riqualificazione approvata nei giorni scorsi dalla Giunta comunale: il progetto complessivo dei lavori prevede la riasfaltatura totale della carreggiata, proprio dalla zona di corso Garibaldi sino all’attraversamento rialzato di via Grossi, e l’esecuzione di una nuova rotatoria all’incrocio con via Corridoni; verrà inoltre effettuato un restringimento della carreggiata, tale da permettere l’ampliamento del marciapiede già presente e la realizzazione di una nuova pista ciclabile, entrambi in autobloccanti, sul lato sud di via Roma. Anche sul lato nord, nelle zone delle intersezioni con le vie Filzi e Corridoni, è inoltre in progetto la realizzazione di nuovi marciapiedi. Saranno complessivamente undici i nuovi attraversamenti pedonali che verranno infine realizzati nell’ambito delle operazioni: precisamente cinque su via Roma e uno in via Corridoni, mentre gli altri troveranno posto nelle rispettive intersezioni tra la stessa via Roma e le vie Brandacci, Filzi, Maldea, Gabrielli e Grossi.

Il progetto, già approvato dalla Giunta a dicembre 2021, è stato oggetto di successiva condivisione durante diversi incontri tenuti tra i tecnici del Comune e quelli dell’azienda Usl, da cui sono emerse le necessità di adeguare i passaggi per i mezzi d’emergenza chiamati a raggiungere quotidianamente l’ospedale, e di rendere la posizione di uno dei nuovi attraversamenti pedonali funzionale all’ingresso del pronto soccorso del nosocomio cittadino. Gli interventi – diretti dai tecnici comunali Linda Gobbi e Luigi Galantin – avranno un costo complessivo di 349 mila euro, interamente finanziati dal Comune mediante risorse proprie: in particolare, 150 mila euro saranno destinati alla riasfaltatura della carreggiata, mentre le altre opere di riqualificazione di via Roma avranno un importo di 199 mila euro. Il loro via è previsto entro il mese di settembre.

IL COMMENTO DEL SINDACO ROMEO GANDOLFI – “Con questo progetto di riqualificazione complessiva, intendiamo perseguire due finalità: rendere via Roma un asse di mobilità ciclopedonale, e ridurre le velocità dei veicoli che transitano quotidianamente a ritmi purtroppo sostenuti”, è il commento del Sindaco di Fiorenzuola d’Arda, Romeo Gandolfi: “Fondamentale sarà favorire gli attraversamenti tra i blocchi a e b del nosocomio, peraltro già collegati dagli appositi sottopasso e sovrappasso, per garantire un maggior livello di sicurezza agli operatori e a tutti gli utenti del nostro ospedale cittadino”.