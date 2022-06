“Forme improprie”, i dipinti di Antonella Lenti in mostra a Castelvetro

In occasione della festa del paesedal 23 al 26 giugno a Castelvetro, nella sala della biblioteca intitolata a Fiorella Locatelli, sarà ospitata la mostra “Forme improprie” con i dipinti di Antonella Lenti, di professione giornalista, che da qualche anno percorre il colore come nuova forma espressiva.

La pittura per Lenti è una strada nuova che scaturisce dalla spontaneità del gesto che si combina con una interpretazione della sfera del reale, sia esso sociale, politico o emotivo.

L’esposizione di Castelvetro per lei è un’altra prima volta. Occasione in cui ha deciso di condividere i suoi lavori che rappresentano anche il racconto di un sentire e un modo di vedere ciò che la circonda.

Con questa esposizione che propone una selezione dei suoi dipinti realizzati tra il 2021 e il 2022, Lenti lavora su un registro astratto che di tanto in tanto alterna il linguaggio del colore attraverso la ricerca dell’armonia o del contrasto, ma anche interpreta un messaggio che traduce in forma le sue idee e le sue convinzioni.

Il critico Carlo Francou in una recensione dei lavori visionati parla di “Uno sguardo sul mondo che si riverbera sul proprio vissuto”. “L’autrice sfrutta, a seconda degli stati d’animo, cromie delicate in cui i pigmenti si mescolano a superfici materiche create con un appropriato e misurato utilizzo di polveri o carte increspate in grado di dare un ulteriore dinamismo di segno al colore. In certi casi la scelta – segnala Francou – è monocromatica, scarna, affine al linguaggio informale. Sono le corde dello spirito ad emergere in questi quadri dove però si possono cogliere rimandi a oniriche città d’Oltreoceano con i loro svettanti grattacieli, quasi si trattasse di foreste incantate da cui farsi inghiottire. Foreste che si materializzano in altri dipinti dove le silouette delle abetaie sembrano ondeggiare all’impercettibile soffio del vento”.



