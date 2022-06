Foti “Troppi elettori di centrodestra distratti dai sondaggi hanno disertato le urne”

“Per l’elezione del Sindaco non è più tempo di tatticismi”. Esordisce così il parlamentare di Fratelli d’Italia Tommaso Foti in un post sulla sua pagina Facebook. “Ricomporre subito l’area politico-culturale del centrodestra, ma occorre anche rivolgersi agli elettori direttamente” – afferma. A questo proposito i partiti che sostengono Patrizia Barbieri hanno diffuso una nota nella quale chiedono un incontro ufficiale ai Liberali Piacentini, che al primo turno hanno corso da soli.

“Gli inviti al realismo, allora ignorati, rivolti mesi fa agli amici del centrodestra piacentino, – sottolinea Foti su Facebook – confermano ad urne chiuse che qualche ragione io l’avessi. Siamo al ballottaggio – il 26 giugno – per l’elezione del Sindaco: più che analisi del voto serve allargare l’area del consenso elettorale. Sono troppi gli elettori di centrodestra che, anche distratti dagli ottimistici sondaggi diffusi a favore della Barbieri, hanno disertato le urne. Altri, legittimamente insoddisfatti dei 5 anni di governi della città, hanno votato per l’avvocato Corrado Sforza Fogliani, da sempre liberale allergico alla sinistra”.

“Mancano, come detto, pochi giorni al voto: i tatticismi non hanno più senso. Se si vuole, come saggezza suggerirebbe, ricomporre l’area politico-culturale del centrodestra locale, va fatto subito. In ogni caso, non ci si può esimere dal rivolgersi direttamente al popolo del centrodestra, l’arbitro primo del ballottaggio. Lasciare Piacenza nelle mani della candidata del Partito Democratico significa consegnare a quest’ultimo le chiavi della città, piegando la stessa ai voleri di Bologna (cioè, della Regione)”. E conclude: “E’ questo che vogliono i piacentini di centrodestra???”