Francesco Simeti, Ulla von Brandenburg e Meris Angioletti: mostre d’autunno a XNL

Dopo l’apertura al pubblico nel mese di febbraio con il progetto Anteprima – che ha coinvolto gli artisti David Claerbout con The pure necessity e Francesco Simeti con come un limone lunare / che non riposa mai – XNLPiacenza, Centro di arte contemporanea, cinema, teatro e musica, annuncia il programma espositivo dell’autunno 2022, che vedrà Francesco Simeti, Ulla von Brandenburg e Meris Angioletti realizzare progetti appositamente concepiti per le gallerie dedicate alle arti contemporanee, sotto la direzione artistica di Paola Nicolin.

Attraverso lo sguardo degli artisti, il programma desidera portare alla luce questioni di forte attualità, come la crisi ambientale e la natura delle immagini, così come offrire al pubblico una riflessione sulla mostra come un luogo di trasformazioni e accadimenti, dove le cronologie e i linguaggi s’intrecciano, così come il vissuto di chi ne fa esperienza. Prima della pausa estiva l’istituzione invita inoltre il suo pubblico a partecipare a una conversazione d’artista. Il 10 giugno alle ore 17 presso l’Auditorium della Fondazione di Piacenza e Vigevano, si terrà il talk Rappresentare il paesaggio, che vede coinvolto Guido Guidi in dialogo con Paola De Pietri e Stefano Graziani. La conversazione, moderata dal critico e curatore di fotografia Francesco Zanot, verterà sui temi di paesaggio, viaggio e spazi interstiziali, ripercorrendo la decennale ricerca di Guidi sulla Via Emilia.

L’incontro è realizzato in collaborazione con il Polo territoriale di Piacenza del Politecnico di Milano in occasione del NEB Festival, manifestazione che avrà luogo dal 9 al 12 giugno in tutta Europa con lo scopo di dare visibilità al più ampio numero di attività in linea con gli obiettivi del New European Bauhaus. Quest’ultima, promossa dalla Commissione Europea, è un’iniziativa creativa e interdisciplinare nata con lo scopo di creare uno spazio di incontro per progettare futuri modi di vivere, al crocevia tra arte, cultura, inclusione sociale, scienza e tecnologia, che prevede il coinvolgimento diretto della cittadinanza per immaginare un futuro sostenibile e inclusivo, agevolando il dialogo tra esperti, imprese e istituzioni.

– – – –

23 settembre 2022 – 29 gennaio 2023

FRANCESCO SIMETI

Galleria Primo piano_ XNL Piacenza

Prima esposizione personale di Francesco Simeti (Palermo, 1968; vive e lavora a New York), il progetto concepito per XNL Piacenza vede l’artista impegnato nella realizzazione di un’opera-mostra che da un lato presenta una selezione di opere frutto di più di venti anni di riflessioni sulla natura delle immagini attraverso collage, wallpaper, sculture, oggetti in ceramica, installazioni e opere pubbliche e dall’altro lato costruisce un nuovo lavoro, appositamente concepito per gli spazi della galleria. L’insieme di opere e spazio restituisce così la complessità del suo percorso artistico che, tra incanto e finzione, declina entro una narrazione ampia i temi cari della sua ricerca quali la crisi ambientale, il dramma dei conflitti e i conseguenti spostamenti di persone, la compresenza di reale e artificiale, passato e futuro, fisico e digitale. Sono queste alcune chiavi di lettura per entrare dentro un tanto affascinante quanto frammentario archivio visivo del paesaggio, negletto e ferito, dove le comparse e i gesti si ripetono in un’economia di relazioni che non sembriamo ancora avere compreso a fondo.

Novembre 2022 – marzo 2023

ULLA von BRANDENBURG, MERIS ANGIOLETTI

Galleria piano terra_XNL Piacenza

Artista tra le più apprezzate della sua generazione, Ulla von Brandenburg (Karlsruhe 1974; vive e lavora a Parigi) lavora con Meris Angioletti (Bergamo, 1976; vive e lavora a Parigi) attorno alla figura di Sonia Terk Delaunay (Odessa 1885 – Parigi 1979), artista poliedrica e pioniera di una creatività gioiosa, nata dalla profonda ricerca sulla interdipendenza percettiva dei colori e dei supporti verso una simultaneità delle arti. Quella di Sonia Delaunay è infatti una modernità “irregolare”, che già negli anni Venti del Novecento ragionava in termini di soggettività e interdipendenza dei linguaggi entro una organica cornice espressiva.