“Fratelli d’Italia in campo a Piacenza con una squadra al servizio del territorio”

Nota stampa Fratelli d’Italia

“A Piacenza come in ogni altro luogo Fratelli d’Italia è dalla parte dei cittadini, con concretezza, per una politica orientata al futuro ma ancorata a solide radici e valori”. Lo ha affermato Francesco Lollobrigida, Capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei Deputati, intervenendo ai Giardini di via Emmanueli a sostegno dei candidati del partito di Giorgia Meloni e del sindaco Patrizia Barbieri.

“In politica è sempre una questione di scelte – ha evidenziato Lollobrigida – e così come a Piacenza abbiamo messo al servizio dell’Amministrazione comunale di centrodestra le nostre donne ed i nostri uomini, è dalla fondazione di Fratelli d’Italia che ci siamo distinti per coerenza, con una opposizione patriottica ai governi che si sono susseguiti, portando il nostro contributo di idee nell’interesse del Paese ma nel rispetto del mandato datoci dagli elettori e, quindi, mai con la sinistra e mai con i 5 Stelle”. Diversi i temi affrontati, tra i quali Lollobrigida ha voluto rimarcare “la ferma opposizione ad un reddito di cittadinanza che non aiuta chi ha realmente bisogno, come anziani e persone affette da disabilità, ma che disincentiva il lavoro e la crescita del Paese”.

L’esponente di Fratelli d’Italia ha quindi sottolineato come “è fondamentale votare il 12 giugno per Fratelli d’Italia: serve ad evitare il ricorso al ballottaggio ed è il voto più utile per la Piacenza che guarda al futuro”. Nel fare il suo in bocca al lupo alla candidata sindaco Barbieri il Capogruppo di Fratelli d’Italia ha rivendicato come “anche grazie al contributo dei nostri rappresentanti locali si è scelta una politica fiscale che non ha messo le mani nelle tasche dei cittadini”. L’incontro, che si era aperto con l’intervento di diversi candidati che hanno esposto il programma di Fratelli d’Italia, si è concluso con il saluto del sindaco Patrizia Barbieri che ha rivendicato “l’efficacia di un’azione amministrativa che, nonostante la pandemia, ha saputo distinguersi per obiettivi ambiziosi ma al contempo realistici. Non abbiamo lasciato indietro nessuno, ne’ mai lo faremo. Nei prossimi 5 anni una attenzione particolare la riserberemo agli anziani, che sono una risorsa per la città”.