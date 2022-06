Frontale all’alba tra Grazzano Visconti e Niviano, due feriti

Frontale alle prime luci dell’alba lungo la strada che collega Grazzano Visconti a Niviano.

Erano passate da poco le 5 di sabato 4 giugno quando, per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri della stazione di Rivergaro, si sono scontrate due auto lungo la strada provinciale 35. A seguito del sinistro sono rimasti contusi i due conducenti, due uomini rispettivamente di 22 e 23 anni, soccorsi e medicati dai sanitari dell’auto infermieristica del 118 e dai militi della Pubblica Assistenza di Pontedellolio in postazione a Rivergaro. Dopo aver ricevuto le prime cure sul posto, entrambi i feriti sono stati condotti al Pronto Soccorso di Piacenza per accertamenti.