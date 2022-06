Un fulmine ha colpito la suggestiva chiesa di Brugnello, una delle mete più apprezzate dai turisti in Valtrebbia, causando ingenti danni. Il fatto è accaduto nel tardo pomeriggio del 24 giugno. Il commissario prefettivo di Corte Brugnatella (Piacenza) ha disposto la messa in sicurezza dell’area, con la chiusura al pubblico non solo dell’edificio di culto ma anche del viale che la circonda, creando una terrazza affacciata sul Trebbia.

Foto 2 di 2



Il fulmine infatti ha causato non solo danni all’impianto elettrico, ma ha letteramente fatto sollevare il selciato esterno e anche la pavimentazione interna alla chiesa. Devono inoltre essere accertati eventuali danni strutturali, da qui il provvedimento di chiusura al pubblico anche dell’area esterna all’edificio.