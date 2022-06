Future StarVolley, successo per la prima edizione del torneo nazionale Under 12

Grande successo di partecipazione al Torneo Future Starvolley 2022 che ha condotto sui campi di Gossolengo e Rivergaro prima della finalissima al PalaBakery, nove formazioni Under 12 provenienti da tutto il Nord Italia. Una prima edizione apprezzata dalle società partecipanti per una due giorni, organizzata dal Consorzio MioVolley, che ha visto in campo 130 giovanissime atlete. Quattro partite per ogni squadra hanno permesso di definire il tabellone per le semifinali e finali per i primi quattro posti o dal quinto al nono posto. Tanti gli applausi nella cornice del PalaBakery che ha visto fronteggiarsi Castelfranco Emilia e Bienno per il gradino più alto del podio.

Buona la partenza di Castelfranco nella finalissima, Bienno recupera terreno fino al 14-11 che fa scattare il primo timeout della gara. Finale intenso ma le emiliane conquistano il primo set per 25-17. Il secondo parziale ripercorre l’andamento del precedente: Castelfranco allunga ed incrementa il vantaggio, questa volta però non arriva la reazione di Bienno che cede consegnando la vittoria alla formazione emiliana. Il premio di migliore giocatrice del torneo è andato invece a Giulia Ballerini, portacolori del Bienno.

«Ringraziamo il Comune di Gossolengo per il sostegno alla manifestazione e il patrocinio, la FIPAV provinciale e gli arbitri federali ed associati intervenuti, tutti i volontari che hanno composto lo staff addetto ai servizi campo, bar e di custodia, la proloco e l’Auser di Gossolengo nonché le società Bakery Basket e River Volley per aver concesso l’utilizzo degli impianti – queste le parole di Pier Luigi Stefli, presidente della società VII Castelli Gazzola, parte integrante del MioVolley – L’appuntamento è per l’1 ed il 2 ottobre quando con il torneo StarVolley ospiteremo formazioni delle categorie Under 13, 14, 16 e 18».

RISULTATI PRIMO TURNO

Esperia Cremona-Play Asti Blu 2-1 (17-25; 25-18; 15-13)

Play Asti Blu-Rovereto 1-2 (16-25; 25-23; 10-15)

Rovereto-Esperia Cremona 2-0 (25-15; 25-23)

Castelfranco-Play Asti Bianca 2-0 (25-7; 25-9)

Play Asti Bianca-Altavilla 1-2 (25-23; 18-25; 3-15)

Altavilla-Castelfranco 0-2 (10-25; 13-25)

Città di Opera-Bienno 0-2 (24-25; 14-25)

MioVolley-Città di Opera 0-2 (12-25; 21-15)

Bienno-MioVolley 2-0 (25-28; 25-20)

RISULTATI FASE FINALE 5-9 POSTO

Esperia Cremona-MioVolley 2-0 (25-18: 25-23)

MioVolley-Altavilla 2-0 (25-20; 25-13)

Altavilla-Esperia Cremona 1-2 (25-15; 19-25; 11-15)

RISULTATI FASE FINALE 1-4 POSTO

Pallavolo Bienno-Città di Opera 2-1 (24-25; 25-15; 15-8)

Castelfranco Emilia-Rovereto 2-0 (25-20; 25-13)

FINALE 3-4 POSTO

Città di Opera-Rovereto 0-2 (23-25; 13-25)

FINALE 1-2 POSTO

Pallavolo Bienno-Castelfranco Emilia 0-2 (17-25; 12-25)

CLASSIFICA FINALE