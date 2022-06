Gas Sales, Fabrizio Gironi è il secondo schiacciatore

Fabrizio Gironi è il secondo schiacciatore italiano a disposizione di coach Lorenzo Bernardi. Classe 2000, due metri di altezza, nelle ultime due stagioni ha giocato a Taranto: la prima in A2 centrando la promozione in SuperLega e la seconda nel massimo campionato italiano chiudendo la stagione al decimo posto.

L’esordio in SuperLega per il giovane schiacciatore ora impegnato nella VNL con la Nazionale azzurra, era avvenuto nella stagione 2018-2019 a Milano dove è rimasto per due annate e dove è arrivato uscendo dal settore giovanile di Segrate. Nell’ultima avventura con la casacca di Taranto Fabrizio Gironi è sceso in campo in ventisei occasioni, ha giocato 60 set realizzando 126 punti e 11 ace. La sua migliore prestazione in attacco è arrivata contro Verona nella gara vinta per 3-0 grazie a 14 punti, mentre nel 3-1 contro Cisterna ha chiuso con 12 punti in meno di tre set in cui è stato in campo.

“Sono particolarmente soddisfatto – dice lo schiacciatore lombardo – di approdare in una società importante che ha idee molto chiare e voglia di crescere ogni anno di più. Inoltre ritroverò diversi ragazzi già miei compagni di squadra in altre realtà, il fatto di potermi allenare e giocare a fianco di grandi campioni sono stati fattori determinanti per farmi accettare la proposta di Piacenza. Non vedo l’ora di iniziare a lavorare e potere dare il mio contributo al fine di permettere alla società e alla squadra di potere raggiungere obiettivi importanti”.

Fabrizio Gironi, che ha esordito con l’Italia nell’amichevole con la Bulgaria giocata qualche settimana fa a Cavalese, è appena rientrato con la Nazionale azzurra dalla prima tappa di VNL giocata in Canada ad Ottawa. Nato a Vimercate Fabrizio Gironi si è avvicinato allo sport giocando a calcio che ha poi lasciato per iniziare a giocare a pallavolo. Ha completato il suo percorso di crescita con il Volley Segrate giocando in Serie C, B2 e B mettendosi in luce e Milano lo ha portato in SuperLega. A Milano è rimasto due stagioni per poi passare a Taranto dove ha vinto il Campionato di A2 e lo scorso anno ha giocato in SuperLega.

LA SCHEDA

Fabrizio Gironi

Nato a Vimercate (MB)

Il 18 marzo 2000

Ruolo schiacciatore

Altezza 200 cm

CARRIERA

2014-2015 Volley Segrate Serie C

2015-2016 Volley Segrate Serie B2

2016-2018 Volley Segrate Serie B

2018-2019 Revivre Axopower Milano Campionato SuperLega

2019-2020 Allianz Milano Campionato SuperLega

2020-2021 Prisma Taranto Campionato A2

2021-2022 Gioiella Prisma Taranto Campionato SuperLega

PALMARES

2021 Campionato A2