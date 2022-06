Gasparri (FI) “Piacenza città d’arte e di pace: la riconferma di Barbieri valorizza la sua identità”

Il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri ha fatto di nuovo tappa a Piacenza, per sostenere la campagna elettorale di Patrizia Barbieri. Una visita nel segno della cultura, con tappa prima al museo della poesia e poi alla mostra di Klimt ancora in corso a palazzo XNL. “Piacenza ha delle peculiarità che devono essere valorizzate, come essere sede di un museo della pace, così come il suo legame con i premi Nobel per la pace – ha detto l’esponente di Forza Italia -: credo che la riconferma di Patrizia Barbieri come sindaco di Piacenza servirà a rafforzare questa identità della vostra città. Il sindaco Barbieri ha retto, durante la prima fase della pandemia, l’ondata più forte. E’ stata in prima linea e nonostante questo ha continuato l’attività amministrativa, sia sul fronte urbanistico che culturale. Ha saputo tenere il centrodestra unito: in questo ore ha incontrato il presidente Silvio Berlusconi che le ha ribadito il sostegno completo e totale”.