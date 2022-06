Gattino imprigionato nel motore di un’auto: salvato dai vigili del fuoco

E’ stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per salvare un gattino rimasto imprigionato nel vano motore di una vettura parcheggiata in via Lanza a Piacenza.

E’ stata la proprietaria dell’auto, sentendo dei miagolii provenire dal cofano, a contattare nel primo pomeriggio del 9 giugno il 115: i vigili del fuoco, sollevata la vettura grazie all’ausilio di cuscini pneumatici, sono riusciti a recuperare il gattino, poi affidato alla proprietaria della vettura che si è subito innamorata del piccolo felino.

Solamente due giorni fa, i vigili del fuoco avevano effettuato alla Besurica un intervento analogo: anche in quell’occasione un micino era rimasto intrappolato nel motore di un veicolo.

