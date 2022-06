Gattino intrappolato nel motore, lo salvano vigili del fuoco e polizia locale

Nella tarda serata di martedì 7 giugno alla Besurica alcuni passanti hanno udito dei miagolii provenienti dal cofano motore di un’auto – in sosta davanti alla gelateria di via Martini – e hanno chiamato la centrale operativa della Polizia Locale di Piacenza che ha subito inviato sul posto la pattuglia più vicina: quella dell’unità cinofila.

Al loro arrivo, le agenti Sara Chiappini e Claudia Catalano, assieme al cane Hector, hanno immediatamente intuito che sotto il cofano si trovava un gatto, e dal miagolio, probabilmente molto piccolo. Le agenti della polizia locale hanno quindi richiesto l’intervento dei vigili del fuoco e, tramite la targa del veicolo, di rintracciare il proprietario.

È quindi sopraggiunta una squadra dei vigili del fuoco dalla caserma di Strada Valnure e pochi istanti dopo sono arrivati anche i proprietari dell’auto. Una volta aperto il cofano, puntando la luce delle torce, si è intravisto un micetto grigio. Un pompiere si è quindi sdraiato sotto la scocca per recuperare il piccolo felino, che è stato attratto dall’odore dei croccantini (del cane Hector) presenti sul mezzo dell’unità cinofila della Polizia Locale.

Una volta afferrato, il gattino è stato adagiato in un borsone degli agenti della polizia locale le quali lo hanno velocemente portato alla clinica veterinaria di via Beati per essere visitato. Il gattino, di pochi giorni di vita, sta benone e ora è alla clinica in attesa di essere adottato.