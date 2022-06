Giardino (Buona Destra) “Rivitalizzare il centro storico con la cultura”

“Per il rilancio del centro storico noi della Buona Destra abbiamo pensato a misure semplici, ma efficaci”. Lo scrive in una nota Michele Giardino, de la Buona Destra Piacenza candidato nella lista Liberali Piacentini – Terzo Polo, a sostegno della candidatura a sindaco di Corrado Sforza Fogliani.

“Intanto, crediamo che la stabilizzazione delle regole covid – in tema di occupazione di spazi pubblici e permessi per dehors – sia opportuna non solo per la vitalità, ma anche per la sicurezza del centro e per dare un aiuto agli esercenti pubblici (il pagamento del plateatico lo reputiamo necessario, per ragioni di equità verso quegli esercenti che non hanno modo di godere di questa possibilità)”.

“Poi, superando la netta alternativa tra ampliamento della Ztl e apertura al traffico del centro, pensiamo che debbano essere introdotti a Piacenza i “woonerf” (in lingua olandese significa “aree condivise”): strade dove pedoni e ciclisti hanno la precedenza e dove, grazie a una serie di accorgimenti, gli automobilisti sono costretti ad adottare comportamenti di guida estremamente prudenti (ciò che già avviene in Largo Battisti). I woonerf possono essere applicati sul Corso, nel tratto compreso tra il dolmen e la statua di Sant’Antonino, in Via San Siro davanti alla Galleria Ricci Oddi (la cui entrata occorre sia valorizzata in modo degno) e ovunque se ne avverta la necessità. I woonerf sono caratterizzati da ampi marciapiedi e dalla significativa presenza di verde, oltre che da limiti di velocità rigorosi e da una segnaletica molto evidente”.

“Crediamo che il centro debba essere attraversato solo da navette elettriche e che il quartiere Roma possa essere riqualificato mediante ripristino dell’Agenzia operante fino a dieci anni fa (con una sperimentazione anche su altre zone critiche della città, ad esempio Viale Dante). Avanti a tutto, però, siamo convinti che il nostro centro storico possa e debba essere rilanciato e ravvivato con l’assidua promozione di eventi. Incrementare gli appuntamenti turistico-culturali, attirarne di nuovi, organizzare mostre di grande richiamo nazionale e internazionale, stuzzicare l’interesse di un maggior numero di visitatori e oliare il motore della relativa economia, con l’obiettivo di aumentare le presenze di ospiti nella nostra città”.

“I Musei Civici si trasformano in fondazione e, unitamente alla Fondazione Teatri e alla costituenda fondazione Galleria Ricci Oddi, diventano promotori di un’offerta culturale ricca e ambiziosa che colleghi tutte le bellezze della città. La prospettiva è di sciogliere le tre realtà in un’unica fondazione che programmi e promuova tutte le iniziative culturali, mettendo in rete ogni operatore e associazione culturale presente e operante a Piacenza. Fare di Piacenza una città congressuale e di spettacolo si può e si deve, valorizzando al massimo la vocazione di Piacenza Expo a ospitare meeting e convegni; del Teatro Municipale a ospitare festival e manifestazioni musicali; della Galleria Ricci Oddi e dei Musei Civici di Palazzo Farnese a organizzare mostre di pittura e scultura”.

“La street art deve abbellire la nostra città, non limitandosi a vivacizzare solo gli angoli più grigi.

E la collaborazione con la Emilia-Romagna Film Commission – per promuovere Piacenza come set cinematografico per film e fiction televisive – deve diventare organica. Vanno valorizzate le due manifestazioni “Piacenza jazz fest” e “Dal Mississippi al Po” sul modello Umbria Jazz, coinvolgendo il centro città e non solo. E va inaugurato un festival che porti le valli piacentine in città per dare la possibilità di esporre, presentare e proporre le eccellenze della nostra provincia nelle vie e piazze del centro storico, coinvolgendo produttori, associazioni turistiche e sportive, comuni e pro loco.

Dobbiamo promuovere degnamente il tratto cittadino della Via Francigena. Senza trascurare l’azione di sensibilizzazione costante sul fronte del contrasto alle mafie e alla criminalità organizzata, autentiche minacce per la nostra operosa collettività, in ogni ambito di azione” conclude Michele Giardino.