Giovane annega in Trebbia, recuperato il corpo in tarda serata

Tragedia in Trebbia a Bobbio nella serata di domenica 5 giugno. Il corpo di un giovane è stato recuperato dai sommozzatori dei vigili del fuoco nelle acque del fiume, all’altezza del Ponte Gobbo.

L’allarme è scattato poco dopo le 19, quando un gruppo di giovani di nazionalità straniera ha chiamato i soccorsi perchè non trovavano più un amico che aveva trascorso con loro il pomeriggio sulle rive del Trebbia. Sul posto, ai piedi del Ponte Gobbo sulla riva opposta rispetto alla statale 45, sono subito arrivati i carabinieri e i vigili del fuoco del distaccamento di Bobbio. Questi ultimi si sono calati con delle funi in acqua, ma non sono riusciti a individuare il corpo. Per questo è stato richiesto l’intervento dei sommozzatori dei vigili del fuoco da Bologna, che sono arrivati intorno alle 23 e sono subito entrati in azione.

Si sono calati nelle acque del fiume e hanno recuperato il corpo esanime del giovane, un 24enne originario dello Sri Lanka. Il cadavere era incastrato tra le rocce del fondale. Sul posto anche i carabinieri per tutti i rilievi di rito.