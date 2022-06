Giovani Democratici, sabato l’evento di chiusura della campagna elettorale

I Giovani Democratici chiudono la campagna elettorale con un evento in programma sabato 4 giugno alle ore 18 a Palazzo Ghizzoni Nasalli (via Roma, 12 – Piacenza). Di seguito la nota stampa di presentazione

Siamo quasi giunti al termine della nostra campagna elettorale! Negli ultimi mesi siamo andati strada per strada ad ascoltare le esigenze dei cittadini e a presentare la nostra visione di una città più giovane alla quale stiamo lavorando dalla nascita della nostra Federazione Provinciale avvenuta ormai due anni fa. Per chiudere questa bellissima esperienza a sostegno di Katia Tarasconi Sindaco, vogliamo mostrare, con il nostro evento di chiusura che, come Giovani Democratici, non siamo stati gli unici.

In tutt’Italia ragazze e ragazzi come noi, aderenti alla nostra federazione giovanile, si sono fatti avanti per rinnovare le loro città. In tanti sono stati eletti, in comuni grandi e piccoli, spesso con numeri alti di preferenze, costituendo una vera e propria “onda arancione”. Vi aspettiamo per raccontarci come vorresti rinnovare Piacenza e per mostrarvi come abbiamo e come vorremmo, ancora di più portare, con l’eventuale impegno in Consiglio Comunale, l’onda arancione nella nostra città!

Interverranno: Gaia Romani, assessora ai servizi civici e generali del comune di Milano; Caterina Cerroni, segretaria nazionale Giovani Democratici; Costanza De Poli e Francesco Lo Parco, giovani democratici candidati al consiglio comunale di Piacenza nella lista del partito democratico; Andrea Capellini, Segretario Provinciale Giovani Democratici Piacenza.