Gita fuori porta a Parma per la terza età, da martedì 14 le prenotazioni

Nuovo appuntamento culturale, di svago e aggregativo rivolto agli over 65 residenti in città, promosso dall’Ufficio Attività socio-ricreative del Comune di Piacenza.

Giovedì 23 giugno ci si sposterà tra le terre del Ducato per raggiungere Parma, dove ci sarà l’opportunità di visitare, nella mattinata, la mostra “I Farnese: Architettura, Arte, Potere”, una grande esposizione dedicata alla casata Farnese e alle testimonianze della sua affermazione in ambito politico e culturale europeo, nell’arco di due secoli, attraverso l’utilizzo dell’arte come strumento di legittimazione. La rassegna, ospitata nel complesso monumentale della Pilotta presenta oltre 300 opere da collezioni italiane ed europee. Nel pomeriggio la visita guidata proseguirà alla scoperta del Parco Ducale, dove la casata Farnese ha lasciato tracce significative della sua imponente storia.

Per poter partecipare è necessario iscriversi a partire da martedì 14 giugno (fino ad esaurimento posti), esclusivamente telefonando all’Ufficio Attività socio-ricreative ai numeri 0523-492724 e 0523-492743, cui rivolgersi anche per ulteriori informazioni, negli orari di apertura (da lunedì a venerdì, dalle 08.30 alle 12.30). Al momento dell’iscrizione verrà concordato un appuntamento per il versamento anticipato della quota di partecipazione di 22 euro. In conformità con le normative anti Covid, per accedere al pullman sarà obbligatorio indossare la mascherina FFP2, mentre nei luoghi al chiuso è raccomandata la mascherina chirurgica.