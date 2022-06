Giustizia e intelligenza artificiale, quale prospettiva? Incontro con l’avvocato Rovegno

Una macchina può essere intelligente come lo fu, per esempio, Re Salomone nel giudizio delle due madri di biblica memoria? Che cosa è la intelligenza artificiale? Il futuro del Grande Reset e della quarta rivoluzione industriale punta sulla ibridazione uomo-macchina, che già produce importanti riflessi nella vita di tutti i giorni e sul piano delle relazioni umane. Come può realizzarsi la applicazione della I.A. al sistema giustizia ed alle aule dei tribunali? Possiamo essere giudicati da un robot? Quali problemi etici ci pone la giustizia 4.0? E’ compatibile con relazioni, anche processuali, veramente umane? E quale è la prospettiva per procure, giudici ed avvocati?

Del tema parlerà l’Avv. Angelo Osvaldo Rovegno 24 giugno, alle ore 18, presso la Sala San Paolo dell’Oratorio della Parrocchia della Santissima Trinità Piacenza. E’ il quarto degli incontri promossi dai Giuristi Cattolici di Piacenza, in collaborazione con le Parrocchie cittadine dei Santi Angeli Custodi di Borgotrebbia e della Santissima Trinità, sul tema ‘la giustizia delle relazioni al tempo del Grande Reset’. Il quinto ed ultimo incontro si terrà, alla stessa ora, venerdì 1° luglio presso l’Oratorio della Santissima Trinità di Piacenza in Via Manfredi. Per la partecipazione agli incontri del 24 giugno e 1° luglio saranno riconosciuti n. 2 crediti validi per la formazione obbligatoria degli avvocati.

Ci si può iscrivere con email a info@ giuristicattolicipiacentini.it , o anche presso le Parrocchie dei Santi Angeli Custodi e della Santissima Trinità o ancora presso la segreteria organizzativa presso l’Avv. Livio Podrecca (info@podrecca.it).

Angelo Osvaldo Rovegno è iscritto all’Albo Avvocati di Piacenza dal 1996. E’ referente della Commissione Informatica del Consiglio dell’Ordine Avvocati di Piacenza. Esperto in “Computer forensics”. Membro di DFA “Digital Forensics Alumni” dal 2013. Autore del saggio “Identità digitale: tra esigenze di condivisione e necessità di tutela” pubblicato su Ciberspazio e diritto, Modena, Mucchi Editore, 2013, Vol. 14, n. 49, pp. 403-423 (ISSN: 1591-9544). Membro DFA del team di traduzione della versione ufficiale in lingua italiana della “Electronic Evidence Guide” (Guida alla Prova Digitale) del Council of Europe. Relatore in seminari per adolescenti sull’utilizzo consapevole dei social. Relatore nel corso per docenti “CYBERBULLISMO E ODIO TRA ADOLESCENTI” organizzato dall’Università Teologica dell’Emilia Romagna