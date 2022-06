“Gli agricoltori hanno bisogno di acqua: subito una deroga al deflusso minimo vitale”

“Non c’è tempo da perdere. Gli agricoltori hanno bisogno di acqua. Occorre una deroga immediata al deflusso minimo vitale, che di fatto impedisce prelievi irrigui consoni alle esigenze delle colture. Uno snellimento delle procedure per l’ottenimento di deroghe uniti a misure strutturali, senza ulteriori indugi e mediazioni”.

Il capogruppo della Lega in consiglio regionale Matteo Rancan e il consigliere provinciale di Piacenza, Giampaolo Maloberti, delegato al settore agricoltura, caccia e pesca, tornano sulla questione della carenza di risorse idriche, rilanciando la preoccupazione e l’allarme del comparto agricolo in ginocchio per la perdurante siccità “Applicare il deflusso minimo vitale in particolare a torrenti e fiumi, come abbiamo più volte rimarcato, è una regola assurda per tutti i fiumi a Sud del Po che, non essendo alimentati da laghi e avendo un carattere torrentizio, troppo spesso vanno in secca. Periodi di siccità come quello che abbiamo vissuto in questi mesi dimostrano l’assurdità di un metodo di calcolo del DMV come attualmente strutturato” – hanno spiegato gli esponenti del Carroccio, già firmatari di un atto ispettivo che chiedeva all’esecutivo regionale di autorizzare una deroga, seguendo la strada della Regione Lombardia.

“Il mondo agricolo non può aspettare, i terreni e le colture non seguono i tempi degli accordi politici. Siamo nel bel mezzo di una crisi alimentare e sociale e occorre dare risposte rapide e concrete. Il grande manovratore e le grandi manovratrici, in passato, non hanno dato prova di attenzione al territorio e pur di rincorrere i loro sogni di gloria hanno messo in seria difficoltà economica i produttori locali. Ora è giunto il momento di cambiare rotta: il comparto dell’agricoltura non può aspettare i tempi della politica e gli accordi interni al partito democratico. La natura e di conseguenza anche l’agricoltura non lo permettono” hanno concluso Rancan e Maloberti.