Grave incidente a Cernusca di Travo, motoclista trasportato a Parma in eliambulanza

Incidente a Cernusca di Travo poco prima delle 18 di sabato 4 giugno. Per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri, si sono scontrate un’auto e una moto. Ad aver la peggio il motociclista, caduto rovinosamente sull’asfalto e soccorso dai sanitari giunti sul posto con l’ambulanza della Pubblica Assistenza di Travo e l’auto infermieristica del 118 del Pronto Soccorso di Bobbio.

Viste le condizioni del centauro, che ha riportato vari traumi e ferite, è stato fatto alzare in volo l’elisoccorso decollato da Pavullo nel Frignano (Modena) e atterrato al campo sportivo di Rivergaro. Il motociclista, un ragazzo di 21 anni, è quindi stato elitrasportato all’Ospedale Maggiore di Parma. Le sue condizioni sono molto gravi.