Guari e Holaf regalano il murale di Torricella “Speriamo sia l’inizio di una nuova stagione di street art”

Fabio Guarino è Guari, Antonio Catalani è Holaf. Un sodalizio artistico che ha già prodotto diverse opere di street art a Piacenza: il primo è l’autore delle figure in bianco e nero, il secondo dello sfondo pop a colori.

Avis Piacenza, insieme all’associazione 18-30 di Giulio Taroni, col sostegno della Fondazione di Piacenza e Vigevano, ha permesso loro – con l’autorizzazione del Comune di Piacenza e di Acer – di regalare alla città un doppio murales che cambia la prospettiva a chi percorre via Primogenita, in direzione stazione ferroviaria. L’opera è stata inaugurata nel pomeriggio del 14 giugno in occasione della Giornata Mondiale del Donatore di Sangue, alla presenza delle autorità, del sindaco Patrizia Barbieri e del presidente della Fondazione di piacenza e Vigevano Roberto Reggi.

Gilberto Piroli, presidente di Avis Piacenza, ha ricordato il significato: “L’opera è un segnale forte in questa giornata, rappresenta una forma di dono intergenerazionale, l’energia e la vitalità che dal giovane si trasmette all’anziano, che ricambia con l’esperienza e la maturità. Un messaggio che Avis vuole ribadire sempre perchè è alla base della nostra attività. Donare il sangue inoltre è ancora più importante nella stagione estiva”.

Presente uno dei due autori del murale, Fabio Guarino, che ha affermato: “Spero che questo rappresenti un inizio per la street art anche qui nella mia città come strumento di riqualificazione urbana in quartieri talvolta grigi e problematici. L’ispirazione delle figure in bianco e nero che ho realizzato è venuta da alcune vecchie foto di Piacenza, ma possono esserci varie interpretazioni negli osservatori, ognuno può cogliere il proprio messaggio e compiere i collegamenti visivi che meglio crede”.

E alla domanda in quale luogo urbano della nostra città vorrebbe cimentarsi con nuove opere di arte murale, risponde: “Sono nato al Peep e credo che potrebbe diventare un museo a cielo aperto, è il mio quartiere e lo troverei molto adatto per ospitare opere di street art”.