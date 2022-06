“Ho sempre sfidato me stessa: abbracciando il punk ho esplorato melodie sconosciute”

Nel 1981, a soli 16 anni, diventa la voce dei Not Moving, uno dei primi e più importanti gruppi post-punk in Italia. Nel 1985 la sua band era terza nelle classifiche delle riviste specializzate: tra le più quotate subito dopo Litfiba e CCCP. Ora di anni ne ha 57, tanta esperienza in più, ma lo spirito è rimasto quello di sempre: ribelle, appassionato, anticonformista. Stiamo parlando di Lilith-Rita Oberti, icona della scena indipendente italiana.

Da sempre blues, punk, new wave scorrono nelle sue vene, ma sfidando sé stessa è riuscita a mescolare queste diverse influenze avvicinandole anche alla musica d’autore. L’abbiamo intervistata perché gli spiriti ribelli non invecchiano mai.

La Tua band si è recentemente riformata cambiando nome e ha da poco pubblicato il nuovo album LOVE BEAT per Area Pirata. Ci parli di questa nuova pubblicazione? Come mai ora siete i Not Moving L.T.D.?

Noi tre ex Not Moving, io, Tony e Dome (Antonio Bacciocchi e Domenico Petrosino, ndr), da qui l’acronimo LTD, quello che oggi è rimasto della band originale, ci siamo casualmente ritrovati nel 2018, invitati individualmente a parlare di punk. Dall’idea ed esigenza di creare un piccolo spettacolo per l’evento, è nato un riavvicinamento personale: negli ultimi 30 e passa anni abbiamo continuato a suonare e a creare, incidere dischi e girare Italia ed Europa con altri progetti e appena entrati in sala prove è scattata la magia, perché di magia si tratta quando persone diverse riescono a ritrovare quell’armonia che non risente del tempo. E, fugate varie titubanze, abbiamo deciso di riprovarci. L’accoglienza, calorosissima e inaspettata, ricevuta in quell’occasione ha scacciato ogni dubbio. Reclutata allora la chitarrista Iride Volpi, nel 2019 abbiamo inciso un 45 giri, “Lady Wine”, in vinile: dopo aver suonato in circa 40 date, in 16 regioni italiane, trovando sempre un folto pubblico (spesso anche molto giovane), abbiamo capito che la nostra missione ‘per conto di un dio’ poteva continuare.

Per quanto riguarda ‘Love Beat’, sì, è il nostro primo lavoro insieme dopo ben 34 anni; l’ultimo disco come band l’avevamo registrato nel 1988. ‘Love beat’ è uscito il 26 marzo 2022 ed è un disco particolarmente sentito, nel quale ciascuno di noi ha messo la propria anima, sviluppata in questi anni di lontananza: chi ha virato più sul blues e chi sul rock ‘n roll, ma quando ci siamo ritrovati è stato tutto molto immediato. Direi che ‘Love beat’ è un dono d’amore, un tentativo di sorpassare gli avvenimenti cupi degli ultimi anni riportando speranza e desideri.

Musicalmente cos’è cambiato dai Not Moving anni ’80 ai Not Moving L.T.D. di oggi? Cosa invece si ritrova?

Siamo cambiati noi, più maturi, o meglio Vecchi (con la V maiuscola), più vissuti, ma anche più lucidi e con le idee piuttosto chiare, con un’unità di intenti che supera quella di 40 anni fa. Musicalmente le matrici sono le stesse: blues, attitudine punk, rock ‘n’ roll. E con un pizzico di romantico disincanto per quello che è il mondo di oggi.

Voglio parlare soprattutto di te, ‘dark lady’ ribelle e appassionata. Vieni da un paesino, Centenaro di Ferriere: cosa ti ha spinto a cambiare rotta e darti alla musica?

Ho vissuto a Centenaro fino a prima delle elementari, poi per tanto tempo ho convissuto con i miei nonni, la mia vita di bambina è stata un po’ travagliata. E a sedici anni, come è normale che sia, mi sentivo attirata da tutto ciò che era luccicante e rumoroso. Così me ne sono andata all’avventura. Ma non ho mai interrotto il legame con la mia terra e le mie radici: l’amore per i boschi, i campi, il mio dialetto è sempre rimasto. E a Centenaro non ho mai smesso di tornare.

Ragazza e artista di musica indipendente negli anni ’80 come hai vissuto tutta l’atmosfera di quel periodo? La collaborazione con gruppi di successo come i Clash e Iggy Pop & The Stooges?

Non ho avuto particolare stupore a suonare con Iggy, Clash, Johnny Thunders, Siouxsie, Litfiba a Berlino nel 1984. Mi sono sempre misurata con me stessa, la sfida è sempre stata con me. Mi sono sempre sentita, e mi sento, come una che non ha niente da perdere. E nella mia vita ho deciso di cambiare il mondo partendo ogni mattina dallo specchio del mio bagno, quando mi vedevo e mi vedo appena sveglia. Ho sempre cercato di trasformare tutti i miei veleni in medicina. A partire da una voce non proprio aggraziata e un talento canoro non spiccato, sono riuscita a trasformarli in miei punti di forza. Negli anni 80 c’era, ancora più di oggi, il concetto della bravura accademica. Abbracciando il punk ho fatto il contrario, ho cercato cose sconosciute.

Sei anche protagonista di una lunga carriera solista, che ultimamente ti ha avvicinata anche alla canzone italiana d’autore. Possiamo dire l’eclettismo sia un tuo punto di forza?

Veramente sì. Sono riuscita ad accostare sconosciuti personaggi punk con Gabriella Ferri e Milva, ad esempio, fino al pop di Adamo: idolo degli anni Sessanta, di cui ho rifatto, sempre a modo mio, il suo classico “La notte”. Ho così potuto collaborare con cantautori come Cesare Basile (a breve uscirà un nuovo disco a cui ho lavorato, insieme anche a Nada), con cui ho condiviso una serata al Premio Tenco, oltre a vari concerti. E poi penso ad un’ artista come Giancarlo Onorato accanto a gruppi punk come i Cut o di avanguardia come i Julie’s Haircut. Credo la mia forza sia stata proprio questa: abbracciare generi e personalità diversissimi e riuscire a coniugarli insieme.

Vieni spesso paragonata a Patti Smith. Ti ci ritrovi?

L’accostamento è facile perchè l’immaginario “donna/punk/rock” è abbastanza scontato. In realtà ho sempre sentito più vicino a me personaggi maschili: da Mick Jagger, per un certo modo di cantare e storpiare le parole, passando per Willy De Ville, il mio cantante preferito, che ha abbracciato di tutto, dal punk, al soul, al sound latino, fino a Mark Lanegan e Jim Morrison. E se devo citare due donne, mi vengono in mente Marianne Faithfull, per il timbro vocale, e Janis Joplin, per una certa attitudine. Devo dire però che per un libro intitolato “Giù le mani dal futuro”, uscito per la casa editrice Agenzia X in collaborazione con il premio di poesia ‘Dubito”, ho scritto la prefazione sull’avventura di Patti Smith appena arrivata a New York e sull’evoluzione della parola dalla poesia alla canzone. Ecco: andando a leggere le sue cose, mi sono totalmente immersa nell’arte e nella vita di Patti Smith e ho effettivamente trovato alcune connessioni.

A luglio suonerai al Festival Beat di Salsomaggiore, grande e atteso ritorno dopo lo stop pandemico. Cosa ti aspetti e cosa dobbiamo aspettarci da questo nuovo incontro?

Il festival Beat l’ho visto nascere sin dalla prima edizione, a cui partecipai con un banchetto vintage ante litteram. E da allora sono stata testimone di moltissimi ritrovi successivi. Credo sia giusto per noi suonare ad un festival come questo, che incarna radici a cui noi abbiamo attinto fin dal lontano 1981, quando ci siamo formati: in un ‘epoca in cui non c’era nessuno che proponeva brani surf, garage, punk, beat, psichedelici, mischiati al punk. È come ritrovarsi: capisci che il tempo è passato, l’esperienza ti ha lasciato segni, ma l’anima è rimasta la stessa.