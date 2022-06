I bisogni etologici del gatto: il graffiare

Di Andrea Vantadori consulente per la convivenza e la relazione con il gatto

Oggi parliamo della necessità quotidiani del gatto di graffiare. Si tratta di un bisogno innato, un istinto profondamente radicato nella sua natura. Il gatto graffia per natura, per svariati motivi. Impedire ad un gatto di manifestare questo comportamento, con il quale soddisfa un bisogno, equivale a sottoporlo ad una vera e propria tortura. Mi capita spesso di essere contattato perché Micio graffia le tende, si appende con soddisfazione sul bracciolo del nuovo divano oppure incide il suo sigillo sul prezioso mobile di antiquariato. Ma veramente possiamo ritenere che ci stia facendo un dispetto? I gatti non sono animali stupidi. Non ripetono mai un comportamento se non assolve ad una funzione ben precisa.

Esistono tre motivi per cui è irrinunciabile per un gatto farsi le unghie:

Marcatura territoriale di proprietà. I graffi lasciati dal gatto su un supporto prescelto, sono vettori di messaggi visivi e chimico-olfattivi. Il gatto si punta sulle zampe posteriori, allunga le zampe anteriori estraendo gli artigli che andrà a configgere su di un supporto, solitamente verticale (raramente è orizzontale e se così fosse il gatto mentre graffia annusa). Lasciandosi cadere a terra, trascina gli artigli incidendo profondi solchi verticali e paralleli sulla superficie marcata. Si tratta di un chiaro messaggio di possesso del proprio territorio. Tali graffi indicano chiaramente, ad altri gatti, che tale territorio gli appartiene. Si tratta di un messaggio visivo in quanto sono profondi, paralleli e verticali, quindi ben visibili. Durante la graffiatura, le ghiandole poste tra i cuscinetti plantari rilasciano feromoni. Un gatto che passi da quelle parti non solo vede ma “sente” le graffiature lasciate. Infatti, si dimostra particolarmente interessato, manifestano la risposta di Flehmen. Questo messaggio chimico olfattivo veicola molte informazioni: età, sesso, disponibilità all’accoppiamento, stato di salute, atteggiamento ma soprattutto che la zona è stata visitata e esplorata da un suo conspecifico.

Graffiare per fare ginnastica e stirare i muscoli. La superficie prescelta può essere qualunque: verticale, orizzontale e persino obliqua. Il gatto allunga le zampe anteriori, estrae gli artigli senza conficcarli profondamente nella superficie da graffiare ed inizia ad impastare alternando una zampa e poi l’altra. Solitamente non marca. Non rilascia feromoni, tanto che un altro gatto che passasse di lì non manifesterebbe nessun interesse Graffiare consente al gatto di liberarsi dello strato più vecchio ed esterno dell’unghia per lasciare posto a quello sottostante più giovane.

Per citare le parole di Pam J. Bennett, noi umani chiediamo molto ai nostri gatti. Spesso restano soli a casa senza nulla da fare, li costringiamo a vivere con compagni che non hanno scelto, stabiliamo e decidiamo, noi per loro, delle regole fisse e li costringiamo ad adattare i loro ritmi e bisogni alle nostre necessità. Spesso trattiamo i nostri gatti in tanti modi, spesso come cani, ma non come gatti. Spesso è l’umano ad essere la causa di molti problemi comportamentali di questi animali. Chi sceglie di adottare un gatto ha la responsabilità di imparare tutto ciò che occorre sulla natura di questa meravigliosa creatura! Se micio preferisce il mobile del ‘700 per farsi le unghie, cerchiamo di pensare come se fossimo un gatto e di capire le sue motivazioni.