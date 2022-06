“I pregiudizi si combattono con la conoscenza reciproca, e l’amministrazione può aiutare il dialogo”

“Non credo sia possibile eliminare le discriminazioni per legge, l’unico modo è eliminare le barriere e parlarsi. Un’amministrazione può favorire le forme di incontro”.

Katia Tarasconi ha risposto così alle domande del giornalista Giovanni Palisto, chiamato a moderare un confronto a distanza tra le due candidate sindaco di Piacenza, ospiti della comunità islamica di strada Caorsana.

“Non è naturalmente la prima volta che vengo qui anche perché penso che se non si conoscono le situazioni rischiano di crescere i pregiudizi e sono contenta dell’invito della comunità islamica – ha detto Tarasconi -. Rispetto a 15-20 anni fa sul tema dell’integrazione è stato fatto tanto, a Piacenza ci sono tante comunità di origine straniera. Ci sono stati preconcetti verso gli islamici ma negli ultimi anni sono stati fatti progressi”. Rispetto alle difficoltà incontrate nel poter avere a disposizione un luogo di culto, Tarasconi osserva che “ci sono luoghi in cui ci si ritrova a pregare, è una questione di forma, non vedo perché un’amministrazione debba ostacolare queste forme di aggregazione”. Altro tema caro alla comunità islamica è l’esigenza di luoghi dove dare sepoltura ai propri cari. “La richiesta di spazi cimiteriali è generalizzata nella nostra città, – spiega Tarasconi – occorre rivedere i piani e identificare delle aree e trovare la miglior soluzione senza pregiudizi. Lavoreremo per trovare per gli spazi per i defunti di religione islamica”.

Sull’argomento della scuola “come elemento fondamentale per l’integrazione” , la candidata del centrosinistra ha affermato: “Tanti bimbi stranieri concentrati in poche classi rischiano di creare ghetti, quando la percentuale supera il 35 per cento diventa un problema per tutti gli alunni. Bisogna lavorare sui singoli istituti per evitare situazioni che non aiutano la comunità”.

Il focus si è quindi sposato sul tema del lavoro e del polo logistico contiguo alla comunità islamica. “La logistica a Piacenza sarebbe arrivata comunque, perché dai tempi dei romani siamo un crocevia, – è stato ricordato dalla candidata – va governata per il presente e per il futuro. Oggi mancano troppi servizi, ad esempio trasporti per i lavoratori, insediamenti di co-housing o una mensa collettiva. Sono interventi da fare insieme alle aziende. Così come c’è la necessità di un piano di piste ciclabili che colleghino meglio la città e anche il polo logistico”.

Sulle politiche sociali e per la famiglia Tarasconi ha sottolineato: “Servono più sostegni alle famiglie per affrontare il tema demografico, azioni soprattutto di carattere nazionale mentre sul piano locale occorre offrire posti nei nidi e nelle materne. Non farò mai un provvedimento come quello fatto qualche anno fa a Lodi che pretendeva il reddito del paese d’origine per la famiglia che voleva inserire un figlio in mensa. Per i giovani, per tutti i giovani, servono più luoghi di aggregazione, più sport, più educazione nella nostra città e anche un incremento degli educatori di strada. L’amministrazione comunale da sola non basta, serve un lavoro di squadra: amministrazione pubblica, privato sociale, associazioni”.

E poi una serie di domande più dirette, cosa ti ha dato fastidio di più in campagna elettorale? “Mi dà fastidio quando ti attaccano su cose che non ho neppure fatto o detto. Mi interessa più spiegare la mia visione. C’era proprio bisogno da parte della mia avversaria di adottare lo slogan della testa oltre il cuore? Visto che io avevo ‘diritta al cuore’. Forse perché io non ho la testa? Sono convinta che debbano starci anche le emozioni dentro la politica perché sennò si riduce tutto a burocrazia”.

Pochi vigili in strada? “Ne abbiamo 101 ma certamente vanno dislocati meglio in città e in alcuni casi più in strada”.

La critica alla giunta Barbieri per finire: “Alla passata amministrazione è mancata una visione strategica del futuro di Piacenza e la cura del quotidiano delle strade dei giardini, del verde, anche nelle piccole cose”.