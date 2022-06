I tartufai crescono e in una App il prodotto ora è sicuro perché tracciato

«E’ la passione a far crescere il numero dei tartufai». E’, in sintesi, l’opinione di Riccardo Germani, presidente dell’Associazione nazionale tartufai italiani, ospite a Piacenza alla cena sociale della sezione emiliano romagnola, presieduta dal presidente regionale Giuseppe Crescente. Una passione legata al contatto con la natura e al suo rispetto (“siamo sentinelle») all’amore per i cani, alla ricerca di un prodotto di eccellenza dell’agroalimentare senza intaccare l’ecosistema. I numeri sono in crescita e nella nostra regione i soci sono circa 200. «Siamo in attesa del calendario per la raccolta 2022 e la stagione è già iniziata. Sarà un’annata particolare condizionata purtroppo dalla siccità che farà aumentare i prezzi. Resta comunque alta la qualità del tartufo piacentino, soprattutto di quello nero, lo scorzone o “aestivum” di cui è già iniziata la raccolta afferma Crescente.

Di recente, è nato il Gal del ducato di Parma e Piacenza. La consulta del Gal è stata costituita all’Università Cattolica (con il preside di Scienze agrarie, Marco Trevisan, e il docente di Genetica, Matteo Busconi, presente alla serata) per coordinare la filiera del tartufo nelle due province. Alla consulta partecipano anche Coldiretti, gli agricoltori e l’Associazione tartufai. «Ormai – spiega il presidente nazionale Germani – siamo presenti in quasi tutte le regioni vocate al tartufo e i soci sono in aumento». Uno dei principali risultati ottenuti dall’Associazione è la tracciabilità del tartufo, riconosciuta dal ministero delle Politiche agricole. «Sulla app “trufflemarket” – continua il presidente – si possono vendere e acquistare tartufi certificati perché compare il nome di chi lo ha raccolto (tutti tartufai associati), in quale zona, il peso e il prezzo. Inoltre, chi compra sa che riceverà il prodotto mostrato nella foto e non un altro, come spesso accade sul web». Resta il problema delle tartufaie riservate – aree in cui hanno accesso solo chi si associa – che limitano la libera cerca, la quale, invece, deve essere libera per tutti».

Sabato prossimo, infine, si terrà nella zona di San Rocco una gara regionale di ricerca del tartufo con decine di partecipanti, e stanno arrivando altre adesioni, con tantissimi cani addestrati. (nota stampa)

Nella foto: da sinistra Pietro Saggini (storico tartufaio), Antonella Montelli (segretaria nazionale), Riccardo Germani, Giuseppe Crescente, Matteo Busconi, Patrizia Francavilla (segretaria regionale)