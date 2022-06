Il 2 luglio camminata notturna lungo il Sentiero il Tidone

Sono aperte le iscrizioni per la tradizionale camminata serale

otturna lungo il Sentiero del Tidone: l’escursione si svolgerà quest’anno a Pianello Val Tidone Sabato 2 luglio. Appuntamento ormai fisso nel panorama delle principali iniziative valtidonesi, la manifestazione, gestita ed organizzata dall’associazione ‘Sentiero del Tidone APS’, quest’anno propone diverse novità. Patrocinato dal comune di Pianello Val Tidone, dove avrà luogo l’escursione, l’evento si avvale della collaborazione dell’associazione “Progetto Vita” e del “Consorzio di Bonifica di Piacenza”.

L’escursione, come da tradizione, è ad anello, aperta a tutti, adatta anche a famiglie con bambini e di circa 9 chilometri ed è gratuita per gli iscritti all’associazione organizzatrice (possibilità di iscrizione in loco). I volontari dell’associazione accompagneranno, a partire dal tardo pomeriggio e suddivisi per gruppi, i partecipanti lungo il Sentiero del Tidone e successivamente al ristorante Case Gazzoli dove sarà possibile cenare. Rientro sotto le stelle sempre accompagnati dai volontari e con presenza del Defibrillatore Semiautomatico Esterno grazie alla partnership con ‘Progetto Vita’. Ogni partecipante verrà omaggiato dei nuovi gadget dell’associazione ‘Sentiero del Tidone’: borraccia, bandana e materiale informativo. La camminata, inoltre, rientra nel progetto “Sentiero d’Autore: storie per una valle” che prevede l’omaggio, per ogni iscritto, della pubblicazione ‘Camminate piacentine – Il Sentiero del Tidone’, guida marsupio realizzata da Officine Gutenberg e da Achille Menzani che ne è l’autore e che lo presenterà ai partecipanti prima della partenza.

Manifestazione con iscrizione obbligatoria e con numero limitato di partecipanti: per info e prenotazioni contattare il numero 3290945728 (Daniele) oppure 3387693099 (Tiziana) oppure inviare email a: info@sentierodeltidone.it