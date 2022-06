Il centrodestra e i “no green pass”: una domanda che merita risposta

“Mi sono messa al servizio delle persone che giudicheranno, in questi anni sono orgogliosa di non essere scesa a compromessi”. Sono le parole di Patrizia Barbieri, pronunciate davanti alla platea della comunità islamica di Piacenza soltanto pochi giorni fa. C’è un compromesso – nei mesi più duri della lotta al covid – a cui il sindaco non è sceso e che è stato apprezzato dalla gran parte dei piacentini. Il compromesso con il variegato mondo no vax e no green pass. Il compromesso con chi era schierato contro i vaccini (quando è ormai evidente anche ai sassi che ci hanno salvato da conseguenze ben peggiori) contro la scienza, contro l’idea che la salute pubblica non è una questione solo personale ma investe una comunità nel suo insieme.

Ora abbiamo appreso che la lista “Piacenza Rinasce” ha invitato i propri elettori, e più vastamente tutti i piacentini “no green pass”, a votare compattamente il 26 giugno Patrizia Barbieri: perchè nel suo schieramento ci sono esponenti simpatizzanti di quel mondo. Non possiamo nascondere una certa preoccupazione e ci appelliamo a quel pezzo di centrodestra piacentino che oggi sostiene Patrizia Barbieri e che soltanto l’11 aprile scorso prese una posizione netta contro una risoluzione presentata in consiglio comunale che mirava ad eliminare i controlli sul “green pass”, prima delle indicazioni del Ministero della Salute. Risoluzione che alla fine venne ritirata. Ci appelliamo inoltre direttamente alla candidata a sindaco che ha proposto al professor Luigi Cavanna un posto nella sua amministrazione.

La nostra domanda è semplice: come si conciliano le “teorie” no green pass con il governo della città? Con quale coerenza viene accolto il sostegno di “Piacenza Rinasce”, a fronte della lotta comune condotta contro l’epidemia dei mesi passati?

Come elemento ulteriore a conforto del nostro interrogativo, riproduciamo quanto sostenuto ai microfoni del consiglio comunale poco più di due mesi fa, durante la discussione sulla risoluzione “no green pass”, da alcuni esponenti della maggioranza di centrodestra.

Marvin Di Corcia (Lega): “E’ grazie a questi due strumenti (green pass e vaccini) che stiamo uscendo da una situazione drammatica, ricordo che per Piacenza è stata particolarmente drammatica, tutti l’abbiamo vissuta nelle nostre famiglie e tra i nostri amici. Il quadro è migliorato grazie a questi due strumenti. Dal primo maggio verrà tolto il certificato verde ma occorre sempre tenere d’occhio l’andamento dei contagi”.

Massimo Trespidi (Liberi): “Non voteremo il provvedimento perchè non ci convince. Se siamo fuori dall’emergenza sanitaria è per il piano delle vaccinazioni che il Paese è riuscito a fare, dobbiamo dirlo senza timore e senza paura. Scendiamo dal pero perchè i contagi sono in aumento, come a scuola. Meglio ritirare la risoluzione”.

Filippo Bertolini (Fratelli d’Italia non ricandidato): “Sono trivaccinato e super favorevole al green pass, ma a me pare che questo sia un provvedimento che ha il solo scopo di evidenziare il danno economico subìto da una categoria come quella degli esercenti, ulteriormente penalizzata. Sono disponibile a votare “no” a qualsiasi testo che andasse contro in primis all’operato del sindaco negli ultimi due anni, anche se presentato dal mio capogruppo, ma qui si tratta solo evidenziare un sostegno anche solo morale a una categoria economica”.

Carlo Cerretti (Fratelli d’Italia non ricandidato): “Mi sono venuti in mente i tempi passati, il covid che ho fatto io, le vaccinazioni, gli amici che ho perso, io dico che un controllo è doveroso e se non abbiamo nulla da nascondere, questa cosa non va portata avanti. Nel rispetto di chi è morto”.