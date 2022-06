Il comune di Gragnano aderisce al Progetto per la conciliazione vita-lavoro

Anche per l’estate 2022 il comune di Gragnano Trebbiense ha aderito al “Progetto per la conciliazione vita-lavoro”, promosso dalla Regione Emilia Romagna e finanziato con le risorse del Fondo Sociale Europeo.

“Obiettivo del progetto – spiegano la sindaca Patrizia Calza e l’assessore ai servizi sociali Marco Caviati – è promuovere e sostenere l’accesso da parte delle famiglie a servizi che favoriscono la conciliazione vita-lavoro nel periodo di sospensione estiva delle attività scolastiche ed educative per bambini e ragazzi. Siamo particolarmente interessati a sostenere le famiglie nel loro ruolo di genitorialità, crediamo che anche progetti come questo possano dare un contributo alla lotta alla denatalità, favorendo la gestione degli impegni familiari, per cui abbiamo aderito a questa iniziativa fin da quando è stata proposta e intendiamo continuare a farlo”.

Il progetto si rivolge a: bambini e ragazzi con disabilità certificata ai sensi della Legge 104/1992 di età compresa tra i 3 e i 17 anni (nati all’01/01/2005 ed entro il 31/12/2019) indipendentemente dall’attestazione ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente) delle famiglie; bambini e ragazzi di età compresa tra i 3 e i 13 anni (nati dall’01/01/2009 ed entro il 31/12/2019) appartenenti a famiglie con attestazione ISEE minorenni (Indicatore Situazione Economica Equivalente – con indicatore per prestazioni rivolte a minori D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159) pari o inferiore a 28.000,00 euro.

Il requisito ISEE potrà essere documentato dall’attestazione ISEE 2022 o, unicamente per chi non ne è in possesso, l’ISEE 2021, nonché, nei casi previsti dalle disposizioni vigenti, dall’ISEE corrente. Ne consegue pertanto che nel caso in cui la famiglia sia in possesso della attestazione ISEE 2022 non potrà essere utilizzata l’attestazione ISEE 2021. In ogni caso, ovvero per i bambini/ragazzi di cui ai punti 1 e 2, fatti salvi i requisiti di ammissibilità sopra indicati, possono essere ammessi al beneficio i bambini e i ragazzi appartenenti a famiglie, (anche famiglie affidatarie e nuclei monogenitoriali) nelle quali:

– entrambi i genitori siano occupati ovvero siano lavoratori dipendenti, parasubordinati, autonomi o associati;

– uno o entrambi i genitori siano fruitori di ammortizzatori sociali;

– uno o entrambi i genitori, siano disoccupati e abbiano sottoscritto un Patto di servizio quale misura di politica attiva del lavoro;

– anche solo uno dei due genitori rientri nelle fattispecie di cui sopra, se l’altro genitore è impegnato in modo continuativo in compiti di cura, valutati con riferimento alla presenza di componenti il nucleo familiare con disabilità grave o non autosufficienza, come definiti ai fini ISEE.

È molto importante ricordare che:

– le famiglie dovranno essere residenti a Gragnano Trebbiense;

– i bambini/ragazzi destinatari dovranno frequentare servizi gestiti da soggetti che hanno aderito al Progetto e che sono in possesso dei requisiti previsti dall’ “Avviso pubblico per l’individuazione dei soggetti gestori di centri estivi 2022”, l’elenco dei soggetti gestori accreditati è stato pubblicato sul sito del Comune dove si può trovare anche tutte le informazioni necessarie e i moduli di domanda.

Le domande possono essere presentate dal 9 giugno 2022 al 12 luglio 2022.