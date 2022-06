Il Comune di Rivergaro assume un Istruttore direttivo tecnico: come candidarsi

Il Comune di Rivergaro informa dell’apertura di un concorso, per esami, per la copertura di un posto a tempo indeterminato e a tempo pieno.

La figura professionale ricercata sarà inquadrata nella categoria D, nel profilo professionale “Istruttore direttivo tecnico”. I requisiti specifici per partecipare sono i seguenti: Laurea specialistica ex decreto Ministeriale n. 509/1999 – Architettura e Ingegneria Civile (4/S) – Ingegneria civile (28/S) – Ingegneria per l’ambiente ed il territorio (38/S) oppure Laurea Magistrale ex Decreto Ministeriale n. 270/2004 – Lauree magistrali in Architettura e Ingegneria edile architettura (LM04) – Ingegneria Civile (LM23) – Ingegneria dei sistemi edilizi (LM24) – Ingegneria per l’ambiente e il territorio (LM35) ovvero titoli equipollenti secondo la classificazione del vecchio ordinamento di laurea: Lauree specialistiche o lauree magistrali delle corrispondenti classi del DM 509/99 e DM 270/94 equiparate ai citati Diplomi di Laurea del vecchio ordinamento ai sensi del D.L. 09/07/2009.

L’inoltro delle candidature dovrà avvenire esclusivamente online entro il 30/06/2022, accedendo al link: https://selezione.pa.randstad.it/selezionecomunedirivergaro.