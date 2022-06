Il concerto di Patti Smith trasferito per maltempo all’interno di S. Maria di Campagna

L’evento con Patti Smith previsto per questa sera – 28 giugno – alle 21.15 si dovrà forzatamente tenere al chiuso, nella Basilica di S. Maria di Campagna.

Lo comunica la Banca di Piacenza, organizzatrice dell’evento, “sulla base di più bollettini meteorologici che prevedono, proprio nelle ore interessate al concerto, bombe d’acqua e pioggia sulla nostra città”. Potranno dunque accedere (entro le 20,45) al concerto in Basilica – viene specificato – solo gli invitati in possesso dell’apposito biglietto d’invito o della comunicazione relativa all’ingresso A. “La Banca di Piacenza – conclude la comunicazione – si scusa con tutti gli invitati che non potranno assistere al concerto”.

“La Fraternità francescana di Santa Maria di Campagna di Piacenza – precisa Padre Secondo Ballati, Superiore del convento francescano di Santa Maria di Campagna – a motivo delle previsioni di maltempo per la serata di oggi martedì 28 giugno, in cui è previsto il concerto della cantautrice Patti Smith, ha autonomamente disposto in via straordinaria la possibilità di svolgere la manifestazione all’interno della basilica, nel rispetto delle normative legate alla pandemia”.