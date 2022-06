Il diabete al centro dell’incontro di formazione della Pubblica Valtrebbia

Venerdì 24 giugno a Travo si è tenuta la terza serata di formazione e informazione sanitaria organizzata dalla Pubblica Assistenza e Soccorso Valtrebbia di Travo con il patrocinio del Comune di Travo e del Comune di Coli. Al centro della serata le problematiche legate al diabete: relatrice è stata la dott.ssa Maria Giulia Grazioli, medico chirurgo.

Il Presidente dalla Pubblica Assistenza Valtrebbia, Fiorenzo Bonetti, ha ringraziato la dott.ssa Grazioli e tutti i partecipanti, sottolineando l’importanza che ha per la Pubblica Assistenza la costante formazione dei propri militi e la diffusione della cultura della salute presso l’intera popolazione. La dott.ssa Grazioli ha quindi affrontato il diabete nelle sue forme, motivazioni e conseguenze, ponendo in particolare l’attenzione su tutti i segni e i sintomi da osservare, con numerosi suggerimenti e consigli pratici. Non sono mancati esempi e indicazioni concrete per i militi spesso chiamati a intervenire su pazienti con tali problematiche. La dott.ssa Grazioli ha quindi concluso con precisi consigli legati alla prevenzione e a un corretto stile di vita.

Al termine dell’intervento il medico non si è poi sottratta alle tante domande e alle richieste di ulteriori spiegazioni giunte dal pubblico. Anche i militi della Pubblica Assistenza Valtrebbia sono intervenuti chiedendo consigli e portando casi pratici. Particolarmente apprezzati sono stati non solo gli argomenti affrontati, ma anche le modalità con cui la dott.ssa Maria Giulia Grazioli ha reso i contenuti comprensibili e accattivanti anche per coloro che non hanno conoscenze sanitarie.