Il fado di Joana Amendoeira illumina le Notti di Santa Chiara

Debutto in musica per Le Notti di Santa Chiara, il cartellone di eventi realizzato dalla Fondazione di Piacenza e Vigevano con la preziosa collaborazione dei tanti protagonisti della cultura piacentina: da stasera 9 giugno concerti di artisti nazionali e internazionali, spettacoli teatrali, mostre, performance artistiche e incontri culturali, animeranno un programma variegato, pensato per far rivivere l’antico convento sullo Stradone Farnese e, nel contempo, celebrare i trent’anni di attività della Fondazione.

Il primo appuntamento è all’insegna della musica, con il concerto di fado di Joana Amendoeira, nel

Chiostro Ex Convento di Santa Chiara lungo lo Stradone Farnese (ingresso a pagamento).

Joana Amendoeira, artista portoghese è dotata di una grande presenza scenica, ma soprattutto di

una voce che fa di lei una delle artiste più importanti della cosiddetta “Nova geração do Fado”.

Joana Amendoeira è considerata una delle cantanti di fado della nuova generazione. Il suo stile è

classico, tradizionale ma la sua splendida voce riesce a dare nuova vitalità e freschezza a questa

straordinaria musica lusitana. Con alle spalle una carriera iniziata a soli 13 anni, diverse incisioni

discografiche (una delle quali premiata nel 2008 come miglior disco di Fado dell’anno) e centinaia

di concerti in ogni parte del mondo, Joana arriva per la prima volta a Piacenza ad aprire la

rassegna Klimt’s Ladies dove proporrà il suo vasto repertorio fadistico.

L’evento è curato dalla cooperativa Fedro.