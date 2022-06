“Il gigante buono e le altre bugie che ci raccontiamo”: podcast e talk dedicati a Elisa Pomarelli

“Elisa era mia concittadina e mia coetanea. Quello che è accaduto a lei, sarebbe potuto accadere a me”. Parte da un’urgenza personale il percorso dell’attrice Letizia Bravi, che ha voluto dedicare al femminicidio di Elisa Pomarelli un podcast di otto puntate (in uscita tutti i martedì sulle principali piattaforme) e un momento di incontro, un talk che si terrà al Teatro Gioia il 23 giugno alle 18 e 30. Sia il podcast che lo spettacolo si chiamano “Il gigante buono e le altre bugie che ci raccontiamo”, un titolo che riprende il ritratto di Massimo Sebastiani, amico e assassino di Elisa, tratteggiato dai media all’epoca dei fatti, la fine dell’agosto 2019.

Il lavoro svolto da Letizia Bravi parte proprio dalle indagini, con l’obiettivo di dare vera giustizia a Elisa. “Ho raccolto diverse testimonianze e interviste – spiega -. Ho parlato con la sorella Debora, con Francesca Dallavalle, una sua amica, così come con un’amica di Sebastiani. Il mio lavoro nasce da un’urgenza, dalla volontà di rispondere a un appello di sorellanza, così come di offrire, però, un momento di analisi e memoria collettiva sulle cause della violenza di genere, e questo grazie a

professioniste e professionisti come Giulia Siviero, giornalista, Lorenzo Gasparrini, filosofo, Luciano Di Gregorio, psicologo e saggista, Manuela Garisto e Francesca Ulivi, avvocate esperte nella violenza di genere”.

Aspetto, questo, che verrà ulteriormente approfondito nel corso del talk di giovedì 23 giugno, al quale prenderanno parte rappresentanti dei collettivi Non una di Meno, Resisto Piacenza e una psicologa del centro antiviolenza di Piacenza.