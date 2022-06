Il partito del “non voto” ancora decisivo? Ultime 24 ore di una campagna incerta

Il partito del “non voto” quanto peserà? E forse questo l’interrogativo chiave nel finale di campagna elettorale per il rinnovo dell’amministrazione comunale di Piacenza. Si aprono i seggi domenica (dalle 7 alle 23) e devono ancora trascorrere le ultime frenetiche ore alla ricerca del voto last minute, ma forse è già possibile tracciare un bilancio di quanto visto finora.

Intanto è stata una campagna lunga, partita ben prima che si conoscesse la data del voto. Ed è stata una campagna tutto sommato partecipata, anche perchè – dopo due anni di covid – molte persone hanno ritrovato il gusto di uscire, di ascoltare comizi, di confrontarsi faccia a faccia coi candidati. Gli aspiranti sindaci sono sei e possono essere collocati simmetricamente nello spazio politico locale. C’è il sindaco uscente di centrodestra, Patrizia Barbieri (nel link l’ultima intervista), la contendente principale di centrosinistra Katia Tarasconi. Ciascuna di loro è incalzata da un candidato che mira a sottarre un pezzo dell’elettorato di riferimento: Corrado Sforza Fogliani e i suoi Liberali – Terzo Polo puntano al centrodestra, Stefano Cugini e le sue liste variegate alla sinistra. Ai nastri di partenza si aggiungono due contendenti come Maurizio Botti e Samanta Favari che si appellano ad un elettorato “anti sistema” che rifiuta l’offerta politica tradizionale.

Leggi anche Quanti i piacentini al voto per il sindaco? Saranno 76mila e 725

A dispetto dei sondaggi diffusi da alcuni degli schieramenti in corsa, decisamente troppo diversi per discernere una tendenza chiara, l’esito del voto di domenica appare molto incerto. Sulla base di alcuni fattori: il primo lo abbiamo già evocato, la partecipazione alle urne. Ci sono le premesse per ridimensionare l’astensionismo record (43,61 %) del 2017, ma come si indirizzeranno i voti? Un altro fattore rilevante riguarda le liste “outsider” (Sforza Fogliani e Cugini): quanto spazio elettorale conquisteranno? E poi c’è l’influenza del quadro politico nazionale, che vede alcune forze politiche in affanno, altre in trend positivo. Quanto si riverbererà sul piano locale?

In attesa di ragionare davanti ai primi numeri (l’affluenza di domenica e naturalmente lo scrutinio di lunedì pomeriggio) possiamo partire da un confronto col passato. Ecco come andarono le comunali al primo turno cinque anni fa.

L’affluenza ai seggi al primo turno dell’11 giugno 2017 registrò un vero e proprio crollo. Anche in quella circostanza si votò soltanto alla domenica dalle 7 alle 23 e solo il 56,39 % degli aventi diritto, pari a 43mila 202 persone si recò ai seggi. Rispetto a 5 anni prima (nel 2012) il calo fu del 9 %, allora alle urne si recò il 65,42 %. Addirittura si tratta il 21 % in meno rispetto a 15 anni prima (77,9 % di affluenza nel 2007). Il partito del non voto arrivò cinque anni fa all’impressionante quota di 43,61 %.

I risultatti del primo turno videro Patrizia Barbieri in testa con il 34,78 %, pari a 14mila 625 voti, lo sfidante di centrosinistra Paolo Rizzi arrivò al 28,20% (11mila 856), il civico Massimo Trespidi raccolse il 13,71 % (5mila 766), Andrea Pugni – allora in corsa col M5s – 9,12 % (3835), Luigi Rabuffi racimolò il 5,96 % (2508), Stefano Torre il 4,28 % (1801) e Sandra Ponzini il 3,94% (1657).

Sul fronte delle liste, in città il primo partito fu il Pd con il 18,5 %, a seguire la Lega Nord con il 12,9 %, terza forza la civica di Massimo Trespidi con il 10,6 %, quarto il Movimento Cinque Stelle con il 9,2 %, quinta Forza Italia con l’8,4, seguita da Fratelli d’Italia con il 7,2 %. Raggiunse il 6,8 % la civica Piacenza Più con Rizzi, mentre si fermò al 5,8 Piacenza in Comune di Rabuffi.