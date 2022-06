Il primo giorno di Scalise, poche parole “Voglio una squadra che trascini il pubblico”

E’ il giorno della presentazione ufficiale per Manuel Scalise, il nuovo allenatore del Piacenza calcio. Allo stadio Garilli, durante la conferenza stampa, il nuovo tecnico è stato parco di parole, consapevole della portata della sfida di occupare per la prima volta una panchina di serie C.

“Non vedo l’ora di avere la possibilità iniziare con gli allenamenti e con il ritiro, – ha detto ai cronisti – raccogliere l’eredità di chi mi ha preceduto fa parte del gioco in una piazza importante come Piacenza, e sicuramente sarà un motivo di stimolo per fare un campionato importante. Gli obiettivi di squadra vengono prima degli obiettivi personali, di conseguenza bisogna lavorare bene e in maniera seria. Gli obiettivi a livello personale vengono sempre dopo la squadra, una volta che la squadra raggiungerà gli obiettivi sarò l’uomo più felice del mondo. Vedremo una squadra che deve star bene in campo, lavorare bene durante la settimana e trascinare il pubblico importante di Piacenza”.

Le parole del presidente Roberto Pighi sottolineano le ragioni della scelta di un tecnico esordiente: “Ripartiamo da un allenatore che viene da una categoria inferiore e sappiamo tutti che il professionismo per lui è la prima occasione; una volta che i miei collaboratori tecnici mi hanno relazionato nei mesi precedenti circa le sue qualità e sulle sue caratteristiche, e lo hanno presentato ai soci, abbiamo velocemente pensato che potesse essere soluzione migliore per il Piacenza di oggi”.

“Piacenza è una piazza importante e complessa, di conseguenza mi piacerebbe molto si instaurasse il prima possibile il rapporto migliore. Nel calcio contano i risultati, ma è anche vero che il Piacenza Calcio ha sempre valorizzato le risorse umane e le caratteristiche della persona. Scalise non è stato scelto solo per un fatto tecnico, ma anche per il suo carattere. Posso dire che gli ho chiesto soltanto una cosa quando l’ho incontrato, oggi è la seconda volta, qual è l’atteggiamento che pretende dalla squadra che dirige: la risposta è stata che i suoi giocatori escano al 90esimo, anzi al 100esimo minuto spesso, quasi tutti, o la maggior parte, con problemi di crampi. Mi è rimasta impressa questa frase e spero che il Piacenza possa cogliere il meglio da questo atteggiamento che ci è un po’ mancato l’anno passato”.