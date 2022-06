Il Rotary Piacenza Valli Nure e Trebbia consegna un gazebo all’Unione ciechi Piacenza

Nella giornata di ieri il Presidente del Rotary Club Piacenza Valli Nure e Trebbia Christian Sartori ha formalizzato la consegna di un gazebo all’Unione ciechi e ipovedenti sezione di Piacenza, ricavato del Service della cena “al buio”, una cena molto particolare che ha consentito ai presenti di comprendere, almeno parzialmente, le difficoltà delle persone affette da disabilità visiva, tenutasi lo scorso mese di aprile presso il Circolo dell’Unione e dell’incontro con Pasquale Gravina su “ Leadership sostenibile tra sport e business” all’auditorium dell’Associazione Industriali di Piacenza.

L’associazione è particolarmente nell’ambito della presentazione delle domande per l’ottenimento delle provvidenze a favore dei minorati della vista e consulenza delle pratiche di pensione; consulenza e promozione per l’inserimento dei minorati della vista nel mondo del lavoro; organizzazione di corsi di formazione informatica individuali con personale qualificato presso la sede centrale, attività sportive e ricreative, aiuto per la risoluzione delle molteplici problematiche inerenti ai deficit visivi, collaborazione e consulenze con gli Enti preposti all’istruzione per l’inserimento dei bambini e dei giovani minorati della vista nelle scuole comuni di ogni ordine e grado.