L’appello al voto di Barbieri “Il futuro di Piacenza sia libero da capricci e giochi di potere”

“I piacentini hanno una sola arma per smascherare i giochi di potere e le spartizioni che si stanno consumando sulle proprie teste, orchestrati nelle cene non so quanto eleganti nei ristoranti cittadini o negli uffici di qualche istituto di periferia”.

“Lo possono fare con il voto di domenica 26, con una scelta di campo chiara, una scelta libera e convinta e non condizionata da sottintesi, parentesi aperte e chiuse – scrive Patrizia Barbieri, nell’appello al voto inviato in redazione – messaggi ambigui e sibillini che puntano solo a subordinare il futuro di Piacenza agli apparati di potere e agli interesse di una ristretta parte. Ma il futuro di questa città che amiamo è un impegno serio e concreto, fatto di attenzione e di ascolto, di cura e visione, di rispetto per i piacentini. Chi ha deciso, anche solo per un capriccio, di svendere la piacentinità, che solo a parole ha a cuore, ne risponderà di fronte alla propria coscienza. Ma ancor prima di fronte ai piacentini che conoscono profondamente il valore delle parole libertà e coerenza”.