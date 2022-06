In fiamme un campo di grano tra a Pontenure e San Giorgio. Sono al lavoro i vigili del fuoco di Fiorenzuola e di Piacenza con 6 mezzi: 2 autopompe, 2 autobotti e 2 campagnole 4×4 per circoscrivere le fiamme che sono divampate nel primo pomeriggio di sabato 25 giugno e per ora hanno mandato in cenere circa 3 ettari di coltivazione.

