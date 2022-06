Incendio in un campo di grano a Polignano, vigili del fuoco al lavoro

Incendio di campo di frumento a Polignano, frazione del Comune di San Pietro in Cerro (Piacenza): poco dopo le 13 di domenica 19 giugno è scattato l’allarme per un vasto appezzamento agricolo in cui è divampato un incendio che sta mandando in cenere del frumento messo a coltura. Una colonna di fumo notata anche da alcuni automobilisti in transito lungo l’autostrada, che hanno chiamato il 115. Sul posto stanno operando i vigili del fuoco del distaccamento di Fiorenzuola D’Arda assieme ai colleghi di Piacenza, giunti a dar man forte con due autobotti, per arginare il propagarsi del fuoco e circoscrivere l’incendio.

Anche quella di sabato 18 giugno è stata una giornata di super lavoro dei vigili del fuoco del distaccamento di Fiorenzuola D’Arda. Intorno a mezzogiorno, nei pressi dell’abitato di San’Antonio di Castell’Arquato, un sezionatore di tensione – posto su un palo della linea elettrica – ha iniziato a emettere scintille e a sfiammare. Le scintille hanno quindi accidentalmente appiccato l’incendio al campo di sterpaglie sottostante mandandone in fumo oltre 250 metri quadrati. I vigili del fuoco si sono anche occupati di mettere in sicurezza il palo della linea elettrica.

Nel primo pomeriggio, i vigili del fuoco di Fiorenzuola sono dovuti intervenire tra Fiorenzuola ed Alseno per un appezzamento di terreno nel quale era da poco stato mietuto il grano. In cenere oltre 10mila metri quadrati di paglia di risulta non ancora raccolta dalle macchine impiegate per la ranghinatura. Nel tardo pomeriggio, nuovo intervento per i vigili del fuoco di Fiorenzuola, questa volta in località Ciriano di Carpaneto, per oltre mille metri quadrati di vegetazione lungo il greto in secca del torrente Chero. Finita in cenere anche una catastata di legname di una cinquantina di quintali.