Incidente mortale a Podenzano: automobilista agli arresti domiciliari

Sono stati disposti gli arresti domiciliari nei confronti di un piacentino ritenuto responsabile di omicidio stradale e lesioni personali stradali gravi o gravissime. La misura cautelare, emessa dal GIP del Tribunale di Piacenza su richiesta della stessa Procura della Repubblica, è stata eseguita dai carabinieri.

Il tragico incidente all’origine all’emissione del provvedimento si era verificato nella notte tra il 12 ed il 13 febbraio 2022 in via Roma a Podenzano, quando la BMW condotta dalla persona sottoposta alla misura aveva impattato in modo violentissimo con una Volkswagen Golf che marciava in senso contrario. Il conducente della Golf – Andrea Cavanna, 30enne di Podenzano – era deceduto il giorno seguente in ospedale, dove erano stati ricoverati anche i passeggeri che viaggiavano sulla BMW, alcuni in gravissime condizioni.

Gli accertamenti, condotti dal personale della Stazione Carabinieri di Pontenure coordinati dalla Procura della Repubblica di Piacenza, hanno permesso – riferisce l’Arma – “di accertare l’esatta dinamica dell’incidente e di ritenere che la responsabilità dell’evento sia ascrivibile al conducente della BMW che, da quanto acclarato, viaggiava ad una velocità di molto superiore a quella consentita in quel tratto di strada”.