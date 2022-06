Incidente tra due auto, contusi padre e figlio

Forse una mancata precedenza all’origine del sinistro avvenuto poco prima delle 17 di venerdì 17 giugno a Piacenza all’incrocio tra via Francesco Maria Rezzi e via Augusto Osimo.

Per cause in corso di accertamento da parte degli agenti della polizia locale, una Mercedes Classe A e una Fiat Panda si sono scontrate e a seguito dell’impatto sono rimasti feriti un bambino e il suo papà, soccorsi dai sanitari giunti sul posto con un’ambulanza della Croce Rossa di Piacenza e con l’auto infermieristica del 118. Entrambi hanno riportato lievi contusioni e per accertamenti sono stati condotti al vicino Pronto Soccorso cittadino. Illeso il conducente della Panda.