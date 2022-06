Infortunio domestico, grave un 95enne rimasto ustionato con l’acqua calda. Sono scattati i soccorsi poco prima della mezzanotte di domenica 19 giugno, per un 95enne che, alzatosi dal letto della sua abitazione nel quartiere Cheope di Piacenza per andare in bagno, è caduto all’interno della vasca. Nella caduta ha accidentalmente aperto il rubinetto dell’acqua calda che gli ha procurato ustioni di terzo grado su oltre il 50% del corpo. A trovare l’anziano immerso nella vasca è stata una guardia giurata di Ivri Sicuritalia che è intervenuta nella casa dell’uomo a seguito dell’attivazione del telesoccorso. La guardia giurata ha quindi allertato i soccorsi e sul posto sono intervenuti i sanitari con l’auto medica del 118 dell’Ospedale di Piacenza assieme ai militi della Croce Bianca con un’ambulanza. Dopo averlo stabilizzato, il personale medico e infermieristico ha disposto il trasporto d’urgenza al Pronto Soccorso cittadino. Si trova al momento ricoverato nel Reparto di Rianimazione dell’Ospedale Guglielmo da Saliceto in prognosi riservata.