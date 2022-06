Integrazione, religione, lavoro: la comunità islamica incontra Tarasconi e Barbieri

La Comunità Islamica di Piacenza ha incontrato separatamente le candidate sindaco in corsa al ballottaggio, Katia Tarasconi e Patrizia Barbieri.

Un momento di confronto in vista del ballottaggio di domenica 26 giugno. Il presidente della comunità islamica Yassine Baradai ha presentato le due candidate, che hanno risposto – durante due incontri separati nel pomeriggio del 18 giugno – alle domande del giornalista Giovanni Palisto. Un confronto a tutto tondo che ha toccato diversi temi: integrazione, legalità, logistica, religione.

Per Patrizia Barbieri (LEGGI QUI) è stata la prima volta all’interno del centro islamico di strada Caorsana e della moschea dove si prega abitualmente: ha sottolineato la collaborazione sempre perseguita con la comunità e ha rivolto un invito a partecipare alla costruzione del Piano urbanistico per capire se c’è la necessità di ampliare i luoghi di culto in città.

“Non credo sia possibile eliminare le discriminazioni per legge, l’unico modo è eliminare le barriere e parlarsi. Un’amministrazione può favorire le forme di incontro” – ha detto Katia Tarasconi (LEGGI QUI), che poi ha aggiunto sulla vicenda della moschea: “Ci sono luoghi in cui ci si ritrova a pregare, è una questione di forma, non vedo perché un’amministrazione debba ostacolare queste forme di aggregazione”.