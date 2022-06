Iscrizioni nido, Il Comune “Le domande rigettate saranno rivalutate”

“Le domande di iscrizione agli asili nido attualmente rigettate dal sistema come incongruenti saranno attentamente esaminate e rivalutate, prima della compilazione della graduatoria finale unica, anche al fine di sanare eventuali errori formali e materiali riscontrabili nella compilazione delle stesse domande, nel rispetto delle disposizioni del bando”.

Lo fanno sapere gli uffici del Comune di Piacenza che comunicano inoltre che “coloro a cui è stato notificato in questi giorni l’attuale rigetto della domanda potranno, nell’ambito dell’istituto del soccorso istruttorio, presentare agli uffici del servizio ulteriore osservazioni, che ritengano utili ai fini dell’istruttoria”. Come detto, “solo una volta esaminate con attenzione tutte le domande, si potrà procedere alla compilazione della graduatoria finale e definitiva per l’accesso agli asili nido”.