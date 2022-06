“Katia è una vera riformista, la persona giusta per svegliare Piacenza”

“Piacenza è una città che ha bisogno di una bella svegliata: ha grandi potenzialità, ma è un po’ sonnolenta. Ma davanti ai fondi da spendere del Pnrr non si può essere sonnolenti. Katia è la persona giusta per cogliere queste opportunità”.

Carlo Calenda, eurodeputato e segretario nazionale di Azione, non ha voluto far mancare il suo sostegno a Katia Tarasconi, candidata sindaco per il centrosinistra a Piacenza. “Ci voleva proprio lei, una vera riformista, per farmi stringere un’alleanza con il Pd. Sono onorato di essere qui con lei” ha detto Calenda, che in serata ha presentato il suo ultimo libro “La libertà che non libera” all’auditorium Sant’Ilario. Un appuntamento preceduto da un brindisi con i candidati piacentini della lista di Azione.

“Fare il sindaco è il lavoro più bello e difficile che ci sia, spero che i piacentini votino per Katia guardando alle sue qualità, al suo profilo professionale e umano. Sono certo che lo faranno – ha detto Calenda – perchè sono persone concrete e serie”.