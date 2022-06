La danza sfrenata di un nonno e nipotino nel murales targato Avis in via Primogenita

La danza sfrenata di un nonno e un nipotino in via Primogenita, a simboleggiare un gioioso passaggio generazionale. E’ il tema di uno dei due murales comparsi in via Primogenita nei giorni scorsi e che verranno inaugurati il 14 giugno prossimo. A promouovere l’inedita opera di street art urbana l’Avis di Piacenza che, in collaborazione con l’associazione 18-30, ha voluto lasciare un segno tangibile in città in occasione della prossima giornata del dono. Un dono che passa di generazione in generazione, dal nonno al nipote.

L’opera, destinata a restare impressa nel tessuto urbano, in una strada di grande afflusso e realizzata sulle pareti di edifici dell’Acer, ha già avuto un notevole impatto: “E’ un opera senza precedenti – spiega Giulio Taroni dell’associazone 18-30 – realizzata da Fabio Guarino e Antonio Catalani, in arte Holaf e Guari Art, che l’anno passato si erano già cimentati con i murales di viale Risorgimento dedicati a Dante”. “E’ il primo murales di questo tipo per la nostra città, con una notevole metratura e credo possa diventare un pezzo importante di riqualificazione urbana”. Appuntamento allora al 14 giugno per l’inaugurazione ufficiale delle opere.