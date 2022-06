LA DIRETTA – Vittoria per Katia Tarasconi: supera i voti del primo turno e arriva al 53,46 per cento

LA DIRETTA – FINALE dello scrutinio delle elezioni comunali di Piacenza: con tutte le 108 sezioni scrutinate Katia Tarasconi è il nuovo sindaco con 16mila 935 voti pari al 53,46 %, Patrizia Barbieri ha ottenuto 14mila 742 voti pari al 46,54 %. Tarasconi ha guadagnato 1107 in più rispetto al primo turno. Katia Tarasconi è arrivata in piazza Cavalli accolta dai sostenitori che hanno intonato “Bella Ciao”. Sotto le telecamere della stampa locale e nazionale l’abbraccio tra il nuovo sindaco e quello uscente Patrizia Barbieri.

(dati ufficiosi) Vittoria per Katia Tarasconi delle comunali di Piacenza: il dato politico e anche numerico è che ha superato i voti ottenuti al primo turno (15828): su 103 sezioni su 108 ne ha guadagnati oltre 16mila. In percentuale Tarasconi è a quota 53,29 su 46,71 della Barbieri.

APPLAUSI al Point – Tarasconi ha atteso i risultati al point di via Emilia Parmense circondata dai sostenitori: un applauso è esploso quando sono affluiti gli ultimi dati decisivi per la vittoria.

A quota 100 seggi scrutinati su 108. Tarasconi in vantaggio netto Barbieri: 53,25 % e Barbieri 46,75 %. Tarasconi avanti con circa 1900 voti di vantaggio.

A quota 90 seggi scrutinati su 108. Tarasconi in vantaggio netto Barbieri: 53,39 % e Barbieri 46,61 %. Tarasconi avanti con circa 1700 voti di vantaggio.

Il centrodestra sembre ricompattarsi nella sua roccaforte, la scuola Giordani. Nelle sezioni 20-21-22-23-24-25 Patrizia Barbieri vince con 1.083 voti a 765, guadagnando 66 voti rispetto al primo turno. Un segnale in controtendenza.

A quota 82 seggi scrutinati su 108. Tarasconi in vantaggio netto Barbieri: 53,19 % e Barbieri 46,81 %. Tarasconi verso la vittoria con circa 1500 voti di vantaggio.

Sorpasso di Katia Tarasconi alla scuola Pezzani, dove aveva prevalso l’avversaria al primo turno: 1.076 a 1.008. La candidata del centrosinistra guadagna 121 voti rispetto al 12 giugno.

A quota 70 seggi scrutinati su 108. Tarasconi in vantaggio netto Barbieri: 53,66 % e Barbieri 46,34 %. Tarasconi verso la vittoria.

Il dato aggregato di tutte le frazioni vede Barbieri vincere di misura: 1146-1143. Ma la candidata del centrodestra, rispetto al primo turno, perde 56 voti, mentre Tarasconi ne guadagna 113.

Sorpasso a Mortizza, Roncaglia e Mucinasso.

Tarasconi in vantaggio netto Barbieri: su 53 seggi su 108 Tarasconi a 54,67 % e Barbieri 45,33 %. Tarasconi verso la vittoria. TUTTI I DATI

Alla scuola Carducci, il dato complessivo dei seggi vede Tarasconi avanti 557 voti su 380 della Barbieri.

Tarasconi doppia la Barbieri al seggio 94 della scuola Caduti: 194 a 94.

A Roncaglia i voti di Cugini del primo turno vanno in massa a Tarasconi che ne guadagna 38 e arriva a 103, Barbieri ferma a 81.

Al seggio 92 della scuola Caduti sul Lavoro Tarasconi conferma i voti e sorpassa Barbieri.

Al seggio 44 della Calvino Tarasconi 199 in vantaggio su 148. All’Anna Frank Tarasconi guadagna voti sul primo turno.

Significativo il dato della “swinging school”: alla Dante al seggio 55 Tarasconi vince 161 su 154, ma al primo turno aveva vinto Barbieri.

Al seggio 24 della scuola Giordani vince e guadagna voti Barbieri con 223 voti su 90 di Tarasconi, in controtendenza.

Al seggio 79 Katia Tarasconi recupera voti sul primo turno vincendo 205 a 145.

Alla scuola De Gasperi seggio numero 28 Tarasconi ottiene 113 voti sul Barbieri a quota 110 sorpasso rispetto al primo turno. Al seggio 1 del Mazzini è sorpasso di Tarasconi con 133 a 116. La sezione 3 Mazzini vede la vittoria della Barbieri con 126 a 106. Alla 7 di scuola Taverna vince Tarasconi 106 a 87. Alla sezione 14 dell’Alberoni vince Tarasconi con 114 su 109.

Il primo seggio (dati ufficiosi) con il risultato è quello di Borghetto, dove vince Barbieri con 57 voti su 49 di Tarasconi. Anche al primo turno aveva vinto il sindaco uscente.

Ore 23, urne chiuse lo scrutinio al via.

Ore 22,55: le due candidate Patrizia Barbieri e Katia Tarasconi sono a Palazzo Mercanti in attesa dei primi risultati.

Chi vince tra Katia Tarasconi e Patrizia Barbieri? Le urne dei 107 seggi sparsi in città chiudono alle 23 e lo scrutinio inizia subito. Con l’affluire dei numeri sapremo se ci sarà un testa a testa per stabilire il nuovo sindaco di Piacenza, che certamente sarà ancora una donna.

La candidata del centrosinistra parte con un vantaggio percentuale di 2,21 per cento, pari a 876 voti sulla rivale di centrodestra. Alle comunali di Piacenza hanno diritto di voto 76mila e 725 persone residenti (36mila e 468 uomini e 40mila 257 donne), in leggero aumento rispetto a 5 anni fa, quando furono 76mila e 611. Le sezioni elettorali nel Comune di Piacenza sono 107. Osservata speciale ancora una volta l’affluenza, mai così bassa al primo turno (53,2 %): cinque anni fa al secondo turno votò solo il 43,61 per cento.

LA DIRETTA TWITTER

Tweets by PiacenzaSera

COME ANDO’ NEL 2017 – Al secondo turno delle comunali del 2017, vinse Patrizia Barbieri con 20.500 voti pari al 58,54 per cento, contro i 14.519 raccolti da Paolo Rizzi, il 41,46 per cento. In quell’occasione l’affluenza si fermò ben al di sotto del 50 per cento, a quota 43,61 per cento.

CURIOSITA’ – Al primo turno fu singolare l’andamento della Dante (sezioni 55-56-57), una sorta di “swinging school” a giudicare l’esito delle due ultime elezioni comunali: Tarasconi si è affermata con un dato simile a quello definitivo, il 39,29%, mentre la sindaca uscente insegue con il 36,49%. Nel 2017 Barbieri aveva fatto registrare il 36% mentre Paolo Rizzi si era fermato al 25%: valori anche in questo caso simili a quelli complessivi. Teniamo d’occhio questi seggi.

AFFLUENZA BASSA – Crolla l’affluenza, alle 19 il 30,11% dei piacentini ha partecipato al voto. Al primo turno, sempre a quest’ora, la percentuale era stata del 38,50%. Cinque anni fa, nel 2017, aveva votato il 33,24% degli aventi diritto.

I DATI UFFICIALI

Ecco qualche dato per orientarsi col voto di domenica 26 giugno.

IL PRIMO TURNO del 12 giugno – Tarasconi è al 39,93%, Barbieri al 37,72%, a separarle ci sono 876 voti. In valore assoluto Tarasconi ha raccolto 15mila 828 voti contro i 14mila 952 di Barbieri. Terzo con un risultato a due cifre Stefano Cugini, che arriva al 10,7 % (4243) mentre Corrado Sforza Fogliani raggiunge l’8,3 % (3292). Fuori partita Maurizio Botti e Samanta Favari. L’affluenza alle urne è stata pari al 53,21 per cento degli aventi diritto, una quota di elettori ancora più esigua rispetto a 5 anni fa, quando si recò ai seggi il 56,39.

La sindaca uscente Patrizia Barbieri è uscita vincente nel confronto con la sfidante Katia Tarasconi in 37 sezioni su 107 (34% selle sezioni cittadine): 1 e 3 della scuola Mazzini; 8 e 11 della Taverna; 16 e 19 della Alberoni; 21, 22, 23, 24 e 25 della Giordani; 26 e 28 alla De Gasperi; 36, 37 e 39 alla Pezzani; 43, 45 e 48 alla Calvino; 55 alla Dante; 60 e 61 alla Vittorino; 62 e 68 alla Carella; 71, 72 e 73 alla Don Minzoni; 75 e 92 alla Caduti sul lavoro; 82 alla Due Giugno; 100 a Montale; 101 a Gerbido; 102 a Roncaglia; 103 a Borghetto; 104 a Mucinasso; 106 e 107 a Pittolo. Al contrario, Katia Tarasconi ha invece nelle rimanenti 70 sezioni, mentre gli altri candidati non riescono ad arrivare primi in alcun seggio.

IL NUOVO CONSIGLIO COMUNALE

In caso di vittoria di Katia Tarasconi, ecco la composizione del nuovo consiglio comunale di Piacenza:

OTTO eletti del Partito Democratico: Paola De Micheli, Christian Fiazza, Paola Gazzolo, Andrea Fossati, Tiziana Albasi, Sergio Ferri, Salvatore Scafuto, Stefano Perrucci. I primi della lista per ora esclusi sono Costanza De Poli e Marcello Petrini.

OTTO eletti della civica di Katia Tarasconi: Francesco Brianzi, Claudia Gnocchi, Gianluca Bariola, Francesco Casati, Sibilla Brusamonti, Mario Dadati, Luca Dallanegra, Angela Stefania Fugazza.

DUE di Piacenza Coraggiosa: Serena Groppelli e Boris Infantino.

DUE di Piacenza Oltre: Gianluca Ceccarelli e Caterina Pagani.

Nell’opposizione sarebbero DUE i seggi per Alternativa per Piacenza con Stefano Cugini e Luigi Rabuffi, e UNO per i Liberali Corrado Sforza Fogliani.

CINQUE gli eletti della lista civica Patrizia Barbieri sindaco Massimo Trespidi: Patrizia Barbieri, Massimo Trespidi, Jonathan Papamarenghi, Barbara Mazza, Federica Sgorbati. TRE eletti di Fratelli d’Italia: Sara Soresi, Gloria Zanardi, Nicola Domeneghetti. Infine UNO per la Lega: Luca Zandonella.

In caso di vittoria di Patrizia Barbieri, ecco la composizione del nuovo consiglio comunale di Piacenza:

NOVE eletti della lista civica Patrizia Barbieri sindaco Massimo Trespidi: Massimo Trespidi, Jonathan Papamarenghi, Barbara Mazza, Federica Sgorbati, Stefania Eleuteri, Ivan Chiappa, Francesco Macrì, Francesco Rabboni, Matteo Baldini. Visto che nella giunta annunciata da Patrizia Barbieri ci sarà spazio per diversi eletti nella civica, le porte del consiglio si potrebbero aprire per alcuni dei candidati esclusi sulla carta: i primi ad entrare sarebbero Francesco Zarbano, Edoardo Fumi, Giuseppe Sgorbati e Gianluca Brugnoli.

SETTE eletti di Fratelli d’Italia: Sara Soresi, Gloria Zanardi, Nicola Domeneghetti, Gian Carlo Migli, Giancarlo Tagliaferri, Marco Colosimo, Antonio Garofalo.

TRE della Lega: Luca Zandonella, Massimo Polledri e Paolo Mancioppi

UNO di Forza Italia: Andrea Pugni.

Nell’opposizione sarebbero DUE i seggi per Alternativa per Piacenza con Stefano Cugini e Luigi Rabuffi, e UNO per i Liberali Corrado Sforza Fogliani.

QUATTRO gli eletti del Partito Democratico: Katia Tarasconi, Paola De Micheli, Christian Fiazza, Paola Gazzolo. TRE della civica di Katia Tarasconi: Francesco Brianzi, Claudia Gnocchi, Gianluca Bariola. UNO per Piacenza Coraggiosa, Serena Groppelli e UNO per Piacenza Oltre, Gianluca Ceccarelli.