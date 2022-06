La 76esima Festa della Repubblica Italiana ritorna in piazza Cavalli in mezzo ai cittadini. Dalle 10 del due giugno si è celebrata la cerimonia ufficiale con le autorità cittadine e la lettura del messaggio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e di quello del prefetto Daniela Lupo. Nelle foto alcuni momenti della celebrazione col rito tradizionale dell’alzabandiera e la presenza in piazza dei rappresentanti delle forze armate, delle forze dell’ordine e dei corpi di sicurezza.

Queste le parole del prefetto Lupo: “Una festa condivisa con la cittadinanza perchè in questo momento l’essere uniti e fare rete è l’elemento di forza per affrontare le nuove sfide, per l’uscita speriamo dal covid e l’accoglienza dei profughi”.

Il testo integrale del discorso del prefetto Daniela Lupo: Rivolgo un saluto alle Autorità civili, militari e religiose, alle Associazioni d’arma e combattentistiche, ai Rappresentanti degli Enti e Associazioni intervenuti, ai Dirigenti Scolastici, al personale e ai ragazzi delle Scuole di ogni ordine e grado del Capoluogo e della provincia, qui rappresentate in questa giornata in cui ricorrono i 76 anni della nascita della nostra Repubblica, in particolare ai ragazzi del Coro della Scuola Media Italo Calvino che hanno cantato l’Inno Nazionale e agli alunni dell’Istituto Comprensivo di Rivergaro e Gossolengo che hanno portato il grande Tricolore.

All’inizio di questo 2022 cominciavamo ad avvertire, grazie alla straordinaria campagna vaccinale, una maggiore fiducia sul controllo della pandemia, dopo la durissima esperienza vissuta dalla provincia di Piacenza nel 2020, e poi le giustificate speranze e la potente ripresa economica del 2021, ma un nuovo gravissimo colpo, il 24 febbraio, si è abbattuto sull’Europa e sul mondo. L’invasione dell’Ukraina da parte della Russia, con la quale noi europei, e in particolare noi italiani, avevamo intessuto importanti rapporti economici, di amicizia e di fiducia ha radicalmente cambiato le nostre prospettive e la nostra percezione del mondo intorno a noi.

La nostra Repubblica, con il referendum del 2 giugno del 1946 è stata voluta dagli italiani, desiderosi di chiudere ogni continuità con il fascismo e con la monarchia che lo aveva accolto e sostenuto a lungo, e ancor più desiderosi di pace, dopo i lutti della seconda guerra mondiale. In quel giorno, ci fu anche la prima volta delle donne italiane al voto, dopo oltre un secolo di lotte e tentativi. Si elessero anche i membri dell’Assemblea Costituente e nasceva l’anno seguente la nostra Costituzione repubblicana, espressione compiuta degli ideali e dei valori fondanti della nostra comunità nazionale.

L’Italia repubblicana ripudia l’invasione di uno stato sovrano, in pieno accordo anche con la Carta delle Nazioni Unite del 1945, e non può che soccorrere il popolo aggredito, nei modi e con gli strumenti concordati “in condizioni di parità con gli altri Stati”, in particolare nell’ambito dell’Unione Europea, nell’anno in cui ricorre il trentennale del Trattato di Maastricht, importante svolta nel processo avviato col trattato di Roma del 1957. Questo siamo noi italiani, per scelta dei nostri padri e dei nostri nonni: un popolo che aspira alla pace e alla giustizia come beni inscindibili.

Lo hanno confermato, ancora una volta, i cittadini di Piacenza, con il soccorso immediato e caloroso dato ai profughi di guerra, soprattutto donne e bambini, che sono venuti a cercare pace e sicurezza anche in questa provincia, come in tutta l’Unione Europea. Ad oggi, nella provincia di Piacenza sono presenti circa 1.700 profughi dall’Ukraina, quasi esclusivamente donne e bambini, ospitati per il 90% nella rete familiare. La Prefettura ha attivato un’Unità di Crisi per il coordinamento e monitoraggio degli interventi assistenziali in favore dei profughi ucraini, composta da Provincia, Comuni, Ausl, Protezione Civile, Ufficio Scolastico Provinciale, Forze dell’ordine, Enti del Terzo Settore. E’ stata reperita ospitalità, con avvisi pubblici rivolti agli operatori privati, presso le amministrazioni comunali del Capoluogo e di altri comuni. I minori, grazie all’impegno delle scuole e dell’Ufficio scolastico, hanno trovato inserimento e supporto nel sistema educativo di istruzione e formazione nazionale. L’Ausl ha provveduto ai controlli e alle vaccinazioni antiCovid, avviando anche l’intervento di psicologia dell’emergenza in favore dei profughi, ma anche di professionisti e volontari che li stanno accogliendo sul territorio. Fondamentale l’opera della Caritas, che ha accolto oltre cento persone ed è sempre pronta per ulteriori disponibilità.

Come per la pandemia, la coralità e integrazione degli sforzi ha segnato la capacità di reazione della provincia di Piacenza.

Questo territorio che, con straordinaria forza d’animo e stretti rapporti di solidarietà, senza mai perdere di vista i più deboli, si è riorganizzato e adattato alle difficili condizioni della pandemia e si è lanciato, appena possibile, nella ripresa economica con creatività e fiducia, oggi partecipa alle nuove sfide che la guerra alle porte dell’Unione Europea drammaticamente pone.

Il sistema Piacenza si conferma sempre più nella piena collaborazione fra realtà istituzionali, economiche, finanziarie e il mondo del volontariato, reagendo così compattamente alle criticità che continuano a emergere.

Quest’anno, il trentennale delle stragi di mafia di Capaci e via d’Amelio che costarono la vita ai giudici Falcone e Borsellino e agli uomini della loro scorta è un ulteriore richiamo ad agire per l’affermazione dei valori di legalità e giustizia, in un’azione comunitaria e integrata con il contributo essenziale della Magistratura e delle Forze dell’Ordine. Prosegue l’ascolto del mondo giovanile, al fine di intercettare le manifestazioni di disagio e contrastare il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo attraverso incontri con le scuole e la costante collaborazione con l’Ufficio Scolastico Provinciale e la Consulta degli studenti, preziosi anche per il contributo alla predisposizione del materiale informativo a bordo dei mezzi pubblici. E’ stato costituito, nell’ambito del Gruppo Interforze, un nucleo di monitoraggio degli appalti legati al PNRR, per indirizzare e rafforzare i presidi a tutela della legalità e dell’efficacia ed efficienza nell’uso di finanziamenti pubblici così strategici, per la ripresa dell’economia e il superamento delle criticità portate dal conflitto in corso.

Nel mese di marzo 2022 è stata siglata l’intesa con la sezione provinciale dell’Associazione Nazionale Costruttori Edili, per l’applicazione del Protocollo sottoscritto tra Ministero dell’Interno e Ance, per promuovere la scelta responsabile di fornitori e subappaltatori nei settori maggiormente esposti al rischio di infiltrazioni mafiose. Ance avrà così accesso diretto alla banca dati ministeriale per acquisire, per conto delle imprese associate aderenti, la documentazione antimafia, controllando a monte il rischio di infiltrazioni mafiose, un’importante novità che consentirà anche ai privati di avvalersi di imprese preventivamente verificate. Continua l’attività dell’Osservatorio per la sicurezza nei luoghi di lavoro, con la promozione di cicli di incontri rivolti agli operatori economici, con particolare riferimento ai settori dell’agricoltura e dell’edilizia, in cui si sono registrati gli eventi più significativi. Fondamentale è la massima sensibilizzazione degli operatori economici, anche nell’utilizzo dei fondi pubblici disponibili.

Con il contributo dell’Università Cattolica Sacro Cuore di Piacenza, sono stati definiti i contenuti degli incontri, all’esito del monitoraggio dei bisogni, con il coinvolgimento delle associazioni imprenditoriali e delle organizzazioni sindacali.

Il convegno di studi “Il lavoro negli appalti e nei subappalti” del marzo 2022 ha messo a fuoco le criticità nei processi di esternalizzazione realizzati attraverso l’appalto, in particolare sulla responsabilità solidale del committente e dell’appaltatore.

Consentitemi ora di salutare e ringraziare il Presidente del Tribunale e il Procuratore della Repubblica. Un grazie particolare al Presidente della Provincia e Sindaco del Capoluogo, a tutti i sindaci e commissari straordinari della provincia, al Questore, ai comandanti dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, anche quali componenti del Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, alle Forze Armate, agli Enti Pubblici e a tutti i cittadini, singoli e associati nelle varie formazioni che arricchiscono il capitale sociale del sistema Piacenza.

Un saluto di cuore. Buona festa della Repubblica, sulle note della Banda Municipale Amilcare Ponchielli, che ringrazio per avere scandito i momenti della cerimonia. Viva l’Italia, Viva la Repubblica!

Ecco il testo del messaggio del Presidente Mattarella: « Cari Prefetti, sono trascorsi settantasei anni dal voto referendario con cui il popolo italiano sceglieva la Repubblica, inaugurando, dopo l’avventura del fascismo e la tragedia bellica, una nuova pagina della nostra storia. L’Italia avrebbe poi, con la Carta costituzionale, edificato un riferimento sicuro su cui realizzare una nuova comunità, un programma esigente da attuare, all’insegna dei valori della pace e della libertà, dell’uguaglianza e della solidarietà sociale. Oggi, mentre il Continente europeo è colpito dall’aggressione della Federazione Russa contro l’Ucraina, la comunità nazionale, nella Festa della Repubblica, si raccoglie con orgoglio e convinta adesione intorno agli ideali che ne fondano l’identità e che costituiscono l’impegnativo orizzonte di quanti esercitano funzioni pubbliche.

Nei diversi contesti territoriali, nelle articolazioni della Repubblica, di fronte a sfide inedite e complesse, come quella dell’emergenza sanitaria e delle ripercussioni economiche e sociali delle crisi internazionali, gli amministratori locali e i pubblici funzionari sono chiamati a interpretare il proprio ruolo con accresciuto spirito di servizio e con l’obiettivo di offrire soluzioni tempestive ed efficaci. Da ultimo, gli sforzi posti in essere in tutta la Penisola per accogliere i profughi provenienti dall’Ucraina sono stati l’esempio di un approccio coerente e virtuoso. Lo straordinario impegno del sistema di Protezione Civile, delle Prefetture, delle istituzioni regionali e locali e di tutte le componenti sociali coinvolte, testimonia il vissuto del popolo italiano e la concretezza dei valori costituzionali.

Nel trentennale del Trattato di Maastricht, che ha segnato un’importante tappa nel progetto europeo, siamo impegnati in un percorso che, con l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, sta coinvolgendo in un processo di rinnovamento e sviluppo la società e le istituzioni. È fondamentale non dissipare le opportunità offerte dall’afflusso di risorse dell’Unione europea, attivando riforme che possono incidere positivamente e in modo duraturo sulla vita dei cittadini.

Il ruolo dei Prefetti, che operano come laboriosi attori di unità e di coesione sociale, è, ancora una volta, cruciale. Nei compiti di garanzia delle libertà civili, come nell’impegno per la tutela della legalità e della sicurezza, nel costante confronto con gli enti locali e nell’azione di mediazione sociale, nella gestione dei fenomeni migratori come delle emergenze, i Prefetti si pongono quali interlocutori essenziali del sistema delle autonomie e della società civile. Nel rinnovare ai Prefetti e a tutti coloro che rivestono pubbliche responsabilità auguri di buon lavoro, con i sentimenti dell’apprezzamento della Repubblica per la loro azione, esprimo l’auspicio che la celebrazione del 2 giugno possa costituire per i cittadini una rinnovata occasione di riflessione sui valori costituzionali, ai quali ispirare il quotidiano contributo al servizio del Paese».

Alle ore 12, in Prefettura, è in programma la consegna delle Onorificenze dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana e di due medaglie d’onore alla memoria, concesse ai sensi della legge n. 296/2006, ai familiari di concittadini militari internati nei lager nazisti e destinati al lavoro coatto nell’ultimo conflitto mondiale. La cerimonia è allietata da un programma musicale messo a punto per l’occasione dal Direttore del Conservatorio G. Nicolini di Piacenza, eseguito dal Gruppo Ensemble Praetorius composto da Filippo Bongiorni (flauto), Riccardo Arteria (violino), Tommaso Battilocchi (clavicembalo). L’Inno d’Italia sarà eseguito dal Vice Brigadiere dell’Arma Carabinieri Michele Brega.

Nell’ambito dell’iniziativa “Teatri aperti in Emilia”, che Destinazione Emilia promuove tra il 2 e il 5 giugno nelle province di Piacenza, Parma e Reggio Emilia, anche il Comune di Piacenza, con l’Ufficio Iat, e la Fondazione Teatri aderiscono al progetto proponendo visite guidate al centro storico, al Teatro Municipale e alla Sala dei Teatini. Giovedì 2 giugno, dalle 15 alle 16, è in calendario l’itinerario alla scoperta del cuore della città, con ritrovo presso lo Iat di Piazza Cavalli – all’ingresso di Palazzo Gotico – per una camminata di un’ora dedicata a “Le bellezze di Piacenza”, seguita, tra le 16 e le 17.30, da una visita al Municipale e alla ex chiesa dei Teatini. La stessa proposta si replicherà venerdì 3, dalle 11 alle 12 per la visita guidata in centro storico, con possibilità di scoprire la bellezza del Teatro Municipale e della sala dei Teatini tra le 15 e le 16.30. Il costo di partecipazione è di 10 euro per gli adulti e di 5 euro per i bambini dai 6 ai 12 anni, con prenotazione obbligatoria contattando lo 0523-492001 o scrivendo a iat@comune.piacenza.it per l’itinerario guidato attraverso il centro storico. Per riservare il proprio ingresso al Teatro Municipale e alla sala dei Teatini, invece, i recapiti sono i seguenti: info@teatripiacenza.it e 0523-385712.

In occasione della Festa della Repubblica, inoltre, i Musei Civici di Palazzo Farnese saranno aperti al pubblico dalle 10 alle 19, mentre il Museo di Storia Naturale accoglierà i visitatori dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 18.

Sono previste alcune limitazioni al traffico veicolare. Dalle 9 alle 12 di giovedì 2 giugno, comunque sino al termine delle celebrazioni, sarà vietata la circolazione lungo l’intero perimetro di piazza Cavalli, inclusi gli accessi da via Cavour – via XX Settembre, via Cittadella – via Mazzini e via Illica – via Calzolai, nonché in piazzetta delle Grida, piazza Mercanti, nel tratto di via Sopramuro compreso tra via Savini e piazza Cavalli, in piazzetta Plebiscito e in piazzetta San Francesco. Già dalle ore 7, sino alle 12 e comunque sino al termine della cerimonia, sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata lungo l’intero perimetro di piazza Cavalli, in piazzetta delle Grida, in piazza Mercanti, piazzetta Plebiscito e piazzetta San Francesco.

Dal provvedimento sono esclusi i veicoli a servizio della manifestazione e i mezzi di soccorso, che potranno sostare all’angolo tra piazza Cavalli e via Cavour. In concomitanza con la cerimonia, anche il tragitto dei bus che abitualmente transitano in piazza Cavalli sarà temporaneamente deviato lungo via S. Antonino.

Nel pomeriggio del 2 giugno, nell’ambito delle iniziative e dei percorsi di valorizzazione già avviati, Palazzo Scotti di Vigoleno, sede della Prefettura di Piacenza dal 1887, si apre alla cittadinanza, per condividere con i cittadini le bellezze di un Palazzo che appartiene alla storia culturale e artistica piacentina, grazie al supporto della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio delle province di Parma e Piacenza. Con l’occasione anche Palazzo Mandelli, sede della Banca d’Italia, potrà essere visitato dai cittadini che ne faranno richiesta. Informazioni sulle visite guidate potranno essere reperite al seguente link.