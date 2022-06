La Festa della Repubblica torna in mezzo alla gente, il programma del 2 giugno

Ecco l’articolato programma della 76esima Festa della Repubblica Italiana che il 2 giugno 2022 torna nella sua forma tradizionale, quella pubblica in piazza Cavalli. Dalle 10 è prevista la cerimonia con le autorità e la lettura del messaggio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e di quello del prefetto Daniela Lupo.

Alle ore 12, in Prefettura, si svolgerà la consegna delle Onorificenze dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana e di due medaglie d’onore alla memoria, concesse ai sensi della legge n. 296/2006, ai familiari di concittadini militari internati nei lager nazisti e destinati al lavoro coatto nell’ultimo conflitto mondiale. La cerimonia sarà allietata da un programma musicale messo a punto per l’occasione dal Direttore del Conservatorio G. Nicolini di Piacenza, eseguito dal Gruppo Ensemble Praetorius composto da Filippo Bongiorni (flauto), Riccardo Arteria (violino), Tommaso Battilocchi (clavicembalo). L’Inno d’Italia sarà eseguito dal Vice Brigadiere dell’Arma Carabinieri Michele Brega.

Nell’ambito dell’iniziativa “Teatri aperti in Emilia”, che Destinazione Emilia promuove tra il 2 e il 5 giugno nelle province di Piacenza, Parma e Reggio Emilia, anche il Comune di Piacenza, con l’Ufficio Iat, e la Fondazione Teatri aderiscono al progetto proponendo visite guidate al centro storico, al Teatro Municipale e alla Sala dei Teatini. Giovedì 2 giugno, dalle 15 alle 16, è in calendario l’itinerario alla scoperta del cuore della città, con ritrovo presso lo Iat di Piazza Cavalli – all’ingresso di Palazzo Gotico – per una camminata di un’ora dedicata a “Le bellezze di Piacenza”, seguita, tra le 16 e le 17.30, da una visita al Municipale e alla ex chiesa dei Teatini. La stessa proposta si replicherà venerdì 3, dalle 11 alle 12 per la visita guidata in centro storico, con possibilità di scoprire la bellezza del Teatro Municipale e della sala dei Teatini tra le 15 e le 16.30. Il costo di partecipazione è di 10 euro per gli adulti e di 5 euro per i bambini dai 6 ai 12 anni, con prenotazione obbligatoria contattando lo 0523-492001 o scrivendo a iat@comune.piacenza.it per l’itinerario guidato attraverso il centro storico. Per riservare il proprio ingresso al Teatro Municipale e alla sala dei Teatini, invece, i recapiti sono i seguenti: info@teatripiacenza.it e 0523-385712.

In occasione della Festa della Repubblica, inoltre, i Musei Civici di Palazzo Farnese saranno aperti al pubblico dalle 10 alle 19, mentre il Museo di Storia Naturale accoglierà i visitatori dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 18.

Sono previste alcune limitazioni al traffico veicolare. Dalle 9 alle 12 di giovedì 2 giugno, comunque sino al termine delle celebrazioni, sarà vietata la circolazione lungo l’intero perimetro di piazza Cavalli, inclusi gli accessi da via Cavour – via XX Settembre, via Cittadella – via Mazzini e via Illica – via Calzolai, nonché in piazzetta delle Grida, piazza Mercanti, nel tratto di via Sopramuro compreso tra via Savini e piazza Cavalli, in piazzetta Plebiscito e in piazzetta San Francesco. Già dalle ore 7, sino alle 12 e comunque sino al termine della cerimonia, sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata lungo l’intero perimetro di piazza Cavalli, in piazzetta delle Grida, in piazza Mercanti, piazzetta Plebiscito e piazzetta San Francesco.

Dal provvedimento sono esclusi i veicoli a servizio della manifestazione e i mezzi di soccorso, che potranno sostare all’angolo tra piazza Cavalli e via Cavour. In concomitanza con la cerimonia, anche il tragitto dei bus che abitualmente transitano in piazza Cavalli sarà temporaneamente deviato lungo via S. Antonino.

Di seguito gli insigniti delle Onorificenze dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana e di due medaglie d’onore alla memoria:

UFFICIALE

Dott. Giorgio Casati – Già Direttore Generale Azienda USL di Latina dal marzo 2021 è Direttore Generale ASL Roma 2.

Nell’ambito della carriera professionale il Dott. Casati oltre a diversi impegni come formatore e docente in ambito accademico, ha partecipato, sia come componente che come coordinatore, a numerosi nuclei di valutazione delle Aziende Ospedaliere.

Numerosi gli incarichi di direzione: 2009 e il 2011 presso l’Azienda USL di Bologna, dapprima come coordinatore Area Pianificazione Strategica e Sviluppo Organizzativo, poi come Direttore UOC Pianificazione Strategica ed infine come Direttore dello staff della Direzione Aziendale. Nel biennio 2011-2012 è Direttore della Pianificazione Strategica dell’Università Cattolica del Sacro Cuore. Dal 2012, Dirigente Amministrativo presso il Policlinico Universitario “A. Gemelli” di Roma, della cui Fondazione è stato, nel 2015, Direttore Amministrativo. Dal dicembre 2015 e fino al 2021 presso l’Azienda AUSL di Latina, gli incarichi di Direttore Amministrativo (2015-2016), di Commissario Straordinario (2016-2018) e di Direttore Generale (dal 2018). Proprio in qualità di Direttore Generale ha affrontato, con dedizione, competenza l’epidemia da Covid-19. Anche grazie alla sua guida, quello messo in atto dalla AUSL di Latina per gestire l’emergenza è stato considerato un modello virtuoso, in grado di portare il livello di mortalità del territorio pontino al di sotto dei dati nazionali.

CAVALIERI

Mar. Magg. Giuliano Baccioli, già Vice Comandante Stazione Carabinieri di Rivergaro, attualmente è addetto alla Sezione di PG dell’Arma dei Carabinieri della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Piacenza. Durante la carriera professionale ha prestato la propria attività anche presso la Stazione Carabinieri di Piacenza Principale, la Stazione di Marsaglia e ha ricoperto l’incarico di comandante in S.V. della Stazione Carabinieri di Ponte dell’Olio. Per l’attività svolta ha ricevuto diversi encomi semplici e compiacimenti.

Sig. Gabriele Cremona, coordinatore Infermieristico di UOC Oncologia Medica Day Hospital dell’Azienda USL di Piacenza.

Nell’ambito della Sua esperienza professionale ha prestato la propria attività come infermiere professionale presso la Casa di Cura Privata S. Giacomo a Ponte dell’Olio e, presso l’Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza, nel Servizio di Anestesia e Rianimazione. Dal 2006 come coordinatore infermieristico sempre presso l’Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza, ha operato presso l’Unità Operativa Oncologia medica degenza ordinaria e dal 2009 a tutto oggi nell’Unità Operativa Oncologia medica Day Hospital. Dal 2006 svolge anche l’incarico di RAQ Responsabile Accreditamento e Qualità dell’Unità Operativa Oncologia medica. Dal 2012 a novembre 2021 è stato membro dell’Ambulatorio infermieristico Accessi venosi con funzione di Referente formazione innovazione e ricerca Sin dal febbraio 2020 ha operato come membro della task force cure domiciliari oncologiche anti Covid 19. Il Sig. Cremona altresì dal 2006 è Consigliere dell’ordine delle professioni infermieristiche di Piacenza.

Dr.ssa Cinzia Garilli, Psicologa clinica-psicoterapeuta ad orientamento cognitivo-comportamentale, iscritta all’Ordine degli Psicologi dell’Emilia Romagna dal 2010. Abilitata all’esercizio della libera professione di psicoterapeuta dal 2016. Terapeuta EMDR dal 2018. Opera come Coordinatrice dal 2011 in un Centro Socioriabilitativo Diurno per disabili adulti a Piacenza. Nel 2019 il suo interesse per la psicologia dell’Emergenza si concretizza e diventa volontaria operativa di SIPEM SoS Emilia Romagna e membro del Direttivo dell’Associazione. Nel 2020 durante la pandemia Emergenza Covid-19 partecipa al Servizio “Pronto Psy” attivato da SIPEM SoS ER e al n° verde nazionale 800833833 in collaborazione con Ministero della Salute e Protezione Civile dando supporto psicologico gratuito alla popolazione.

Prof. Alessandro Malinverni –Il Prof. Malinverni, storico d’arte, da 9 anni è conservatore del Museo Gazzola di Piacenza, da 8 referente scientifico della Pinacoteca Stuard-Musei Civici di Parma. Inoltre è membro del consiglio di presidenza dell’Accademia Nazionale di Belle Arti di Parma, Accademico effettivo per la Classe “Studiosi d’Arte” dell’Accademia Nazionale di Belle Arti di Parma, Professore di storia dell’arte presso l’Istituto d’Arte Felice Gazzola di Piacenza , Ordinario della Deputazione di Storia Patria delle Province Parmensi e Direttore della rivista Strenna Piacentina. Oltre alle numerose pubblicazioni, il Professore ha partecipato e curato svariati convegni internazionali, giornate di studio e mostre.

Dr.ssa Elisabetta Pedrielli – Dal 1996 presta servizio presso la Prefettura di Piacenza e dal 2002 è assegnata all’Ufficio Segreteria del Prefetto. Nell’ambito del percorso professionale oltre ai numerosi incarichi svolti la Dr.ssa Pedrielli, in occasione degli eventi emergenziali che hanno coinvolto questa Provincia ha sempre assicurato il proprio supporto al Prefetto e al Dirigente pro – tempore dell’Area IV Protezione Civile, Difesa Civile e coordinamento del soccorso pubblico. In particolare fin dall’inizio della pandemia da Covid 19, unica addetta alla Segreteria Particolare, ha operato con assoluta disponibilità e senza mai limitarsi nelle ore di servizio a supporto dell’Ufficio, assicurando altresì con continuità un pronto riscontro telefonico all’utenza. In quell’articolato contesto, inoltre, ha garantito anche il regolare svolgimento delle inderogabili attività quotidiane d’Ufficio.

Ing. Vittoria Rossi – Vittoria Rossi vincitrice di concorso pubblico per esami per il ruolo di Ispettore Antincendi del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco dal 2003, presta servizio presso il Comando dei Vigili del Fuoco di Piacenza. Dal 2020 ricopre il ruolo di Vice Comandante.

Dott. Attilio Ubaldi – Da dicembre 2019 ricopre l’incarico di Viceprefetto Vicario e Dirigente Reggente del Servizio Contabilità e Gestione Finanziaria della Prefettura di Piacenza. Entrato nell’Amministrazione Civile dell’Interno nel 1989 è stato destinato alla Prefettura di Parma dove è rimasto fino al 2018 ricoprendo negli anni gli incarichi di Vice dirigente del servizio Elettorale, Vice Capo di Gabinetto incaricato per la trattazione di specifiche materie ( interrogazioni parlamentari, provvedimenti di espulsione degli stranieri e relativo contenzioso, osservatorio sugli infortuni nei luoghi di lavoro, segreteria della conferenza permanente, attività preordinate alla lotta alla criminalità organizzata di stampo mafioso), e dirigente reggente dell’Area V “Protezione Civile, Difesa Civile e coordinamento del Soccorso pubblico”. Promosso Viceprefetto dal 2018 al 2019 presso la Prefettura di Vercelli ha svolto le funzioni di Dirigente dell’Area “Raccordo con gli Enti Locali; Consultazioni Elettorali” e di Dirigente dell’Area IV “Diritti civili, cittadinanza, condizione giuridica dello straniero, immigrazione e diritto d’asilo”.

Sin dall’inizio della Pandemia da Covid 19, Ubaldi ha garantito la propria continua e costante presenza in Ufficio assicurando il massimo supporto al Prefetto e prodigandosi per contribuire alla tenuta del sistema. Nel gravissimo contesto pandemico che ha visto pesantemente colpito anche il personale della Prefettura il Viceprefetto Vicario ha tra l’altro presieduto il gruppo di lavoro incaricato di valutare le migliaia di comunicazioni di prosecuzione delle attività economiche e produttive nel periodo del più rigido “lockdown”, tra fine marzo ed inizio di maggio 2020. Dal mese di maggio 2020, inoltre, presiede il gruppo di lavoro incaricato di effettuare attività di controllo sul rispetto dei protocolli sanitari anti-covid nelle aziende. Particolare attenzione ha inoltre posto alla migliore organizzazione dei servizi e al coordinamento degli uffici della Prefettura nel puntuale rispetto delle norme di prevenzione e contrasto alla diffusione del covid nell’ambiente lavorativo e a garantire in ogni momento la migliore rispondenza degli uffici alle richieste dell’utenza.

MEDAGLIE D’ONORE

Alla memoria di ARTEMIO BETTINI, internato a Ragusa dal 09/09/1943 al 05/06/1945

Alla memoria di ENRICO GIACOBBI, internato a Polotsk, Smorgonie Gruppe, Schwerin, Lubecca dal 16/11/1943 al 08/05/1945

Nel pomeriggio del 2 giugno, nell’ambito delle iniziative e dei percorsi di valorizzazione già avviati, Palazzo Scotti di Vigoleno, sede della Prefettura di Piacenza dal 1887, si apre alla cittadinanza, per condividere con i cittadini le bellezze di un Palazzo che appartiene alla storia culturale e artistica piacentina, grazie al supporto della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio delle province di Parma e Piacenza. Con l’occasione anche Palazzo Mandelli, sede della Banca d’Italia, potrà essere visitato dai cittadini che ne faranno richiesta. Informazioni sulle visite guidate potranno essere reperite al seguente link.