Torna nella sua forma pubblica la festa dell’Arma dei carabinieri nel cortile della caserma “Biselli” di Piacenza. Davanti alle autorità cittadine si è tenuta la celebrazione del 208° anniversario della fondazione. Presente uno schieramento di formazione di militari e anche le rappresentanze dell’Associazione Nazionale Carabinieri, i medaglieri e i labari delle associazioni combattentistiche.

Dopo la lettura del messaggio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e dell’Ordine del giorno del Comandante Generale dell’Arma Gen. C.A. Teo Luzi, è intervenuto il Comandante Provinciale dei carabinieri di Piacenza, colonnello Paolo Abrate. “Sono 208 anni della nostra storia e siamo un’istituzione che nasce con l’Italia – ha affermato ai cronisti – e ci impegnamo al massimo per continuare almeno per altri 208 anni. Il momento del Paese non è facile, ma tutti i passaggi di crisi possono essere quelli delle scelte decisive; sicuramente l’Arma sta impegnando il massimo delle sue risorse nel settore ambientale, che si è arricchito anche dei carabinieri forestali, poi abbiamo il settore dell’innovazione tecnologica con il monitoraggio della rete internet e non da ultimo la sorveglianza sui fondi del Pnrr”. E sugli encomi distribuiti ai militari che si sono distinti, ha aggiunto: “Abbiamo avuto due premiazioni per indagini in materia di droga e furti. I furti sono un reato che affligge la nostra cittadinanza e quindi dedichiamo molta attenzione. Poi abbiamo premiato un nostro carabiniere che con il defibrillatore ha salvato un vicino di casa, perchè fortunatamente abitava vicino alla stazione di Villanova d’Arda”.

La cerimonia si è conclusa con la tradizionale consegna di alcune ricompense ai militari del Comando Provinciale che si sono distinti in attività di servizio. “La presenza del pubblico – sottolinea l’Arma -, come proficua vicinanza ed efficace interazione tra l’Arma e i cittadini, ha reso una forma partecipata della Festa”. “E’ l’occasione – rimarca il prefetto Daniela Lupo – per esprimere gratitudine nei confronti degli uomini e delle donne dell’Arma dei carabinieri, che partecipano alle azioni coordinate di controllo del territorio, ad interventi anche in ambito internazionale e sono aperti a tutte le tematiche di maggiore sensibilità del territorio, dal Pnrr alla digitalizzazione, all’ambiente”.

“I premiati di oggi si sono davvero distinti nelle operazioni avvenute su delega della Procura – sottolinea Grazia Pradella, procuratore capo -. Il clima che abbiamo vissuto nell’ultimo anno è stato davvero di stretta collaborazione. All’Arma va la gratitudine della Procura della Repubblica e la mia personale, anche nei confronti del colonnello Abrate per aver saputo creare un gruppo solido e fedele”.

IL DISCORSO INTEGRALE DEL COMANDANTE ABRATE – È motivo di grande soddisfazione accogliere tutti voi che siete intervenuti per festeggiare i 208 anni della fondazione dell’Arma. La Vostra presenza gratifica l’impegno di noi Carabinieri di Piacenza e ci sostiene nel quotidiano servizio a favore degli Italiani. In particolare, rivolgo sentimenti di riconoscenza a Sua Eccellenza il Prefetto di Piacenza, Dottoressa Daniela LUPO, al Presidente del Tribunale, Consigliere Stefano BRUSATI, al Procuratore della Repubblica, Consigliere Grazia PRADELLA. Li ringrazio per la costante cura con la quale seguono le attività dell’Arma. Un saluto agli Onorevoli e ai Sindaci intervenuti, massima espressione della “rappresentatività” dei nostri cittadini. La vostra presenza, così numerosa, ci onora. Un caloroso benvenuto al Questore, al Direttore del Polo di Mantenimento Pesante Nord dell’Esercito Italiano, ai Comandanti provinciali della Guardia di Finanza e dei Vigili del Fuoco, alla Direttrice del Carcere, con i quali condividiamo le responsabilità per la sicurezza della Provincia. Un caro saluto all’Associazione Nazionale Carabinieri e a tutte Associazioni Combattentistiche e d’Arma. Sono i nostri predecessori, di cui andiamo fieri e di cui speriamo di essere all’altezza.

Dopo due anni di assenza, svolgiamo questa cerimonia nelle forme che il COVID ci consente. Una celebrazione che non ci permette ancora di festeggiare come vorremmo, anche a livello conviviale, ma non per questo meno solenne. Certamente, è una cerimonia che deve essere connotata da ottimismo per il nostro futuro. Infatti, sebbene il Paese stia vivendo momenti difficili, la storia ci insegna che le crisi sono anche il momento delle scelte decisive, per cogliere nuove opportunità. Per questo, l’Arma guarda oggi al rilancio del Paese, attenta ad affrontare gli aspetti di sicurezza nei settori trainanti della ripresa: il lavoro, l’innovazione digitale, la transizione ecologica e gli investimenti economici.

Il lavoro può crescere solo nella dignità delle occupazioni e l’articolo 4 della Costituzione ci ricorda che ogni cittadino deve concorrere con la propria attività “al progresso materiale o spirituale della società”. Non è privo di significato che il più antico dei Reparti speciali dell’Arma sia proprio il Comando Carabinieri per la Tutela del Lavoro, costituito nel 1926 e che ha una sede anche a Piacenza. Gli infortuni e le morti sul lavoro feriscono la nostra coscienza e sono un monito a salvaguardare la sicurezza: diritto fondamentale in ogni società che voglia dirsi autenticamente “civile”.

Altro aspetto riguarda l’innovazione digitale. Essa, da un lato, ha favorito ogni attività, consentendo di superare le difficoltà del distanziamento sociale, ma, dall’altro lato, ha anche generato nuove insidie. Infatti, c’è una sicurezza che può essere migliorata attraverso la tecnologia e una sicurezza da preservare nonostante la tecnologia. Per questo, l’impegno dell’Arma è sempre più rivolto allo spazio virtuale, per imprimere efficienza a tutti i servizi a vantaggio dei cittadini, ma anche per contrastare l’uso ostile della rete da parte della criminalità, enormemente cresciuto durante la pandemia.

La tecnologia sta anche avendo profondi effetti sulla condizione giovanile. La superficialità delle relazioni interpersonali e la ricerca compulsiva di gratificazioni istantanee sul web alimentano un’onda lunga di disagi, che possono trasformare la naturale esuberanza dell’età in aggressività gratuita, fonte anche del cyberbullismo. Su questo ambito, l’Arma ha aperto una riflessione, lavorando per anticipare situazioni di possibile rischio, attraverso il pattugliamento della rete internet, con l’obiettivo di disinnescare sul nascere derive pericolose per la stessa incolumità dei ragazzi. L’ascolto dovuto a tutti i cittadini, è ancor più importante verso i giovani. Per questo, i Carabinieri collaborano con i presidi e gli insegnanti della provincia di Piacenza, per diffondere i principi di una buona cittadinanza nelle scuole. Nell’anno scolastico appena terminato, abbiamo avuto incontri con oltre 3.000 studenti.

La sicurezza si iscrive anche nel perimetro, non più eludibile, della transizione ecologica. I Carabinieri forestali si prendono cura della nostra meravigliosa provincia, ricca di inestimabili bellezze naturali, esprimendo la “prossimità ambientale” dell’Arma. Un impegno intenso, riconosciuto dal Presidente della Repubblica con la concessione, oggi a Roma, della Medaglia d’Oro al Merito Civile alla Bandiera dell’Arma. Ulteriore aspetto di sicurezza per la nostra società sono gli investimenti economici. Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza è un’opportunità per l’Italia e l’Arma, in piena unità d’intenti con la Prefettura, la Magistratura e le altre Forze di polizia, rivolgerà la massima attenzione, di prevenzione e investigativa, per proteggere dalla potenziale aggressività degli interessi criminali le ingenti risorse stanziate.

Consentitemi di concludere il mio intervento con una riflessione sul nostro complicato presente e sul ruolo che l’Arma deve svolgere, unitamente a tutte le altre Istituzioni, per assicurare un futuro radioso al nostro Paese. In particolare, ritengo perfettamente attagliate al nostro oggi le considerazioni di Noah HARARI nel libro “Homo Deus: una breve storia sul futuro”.

È uno scritto che approccia storicamente la condizione umana, individuando alcuni eventi di portata globale che colpiscono ciclicamente l’homo sapiens. Quando avevo letto il libro nel 2015, avevo ritenuto “poco probabili” le valutazioni che presentava. Ma, vi devo dire che HARARI, già 7 anni fa, aveva previsto ciò che abbiamo vissuto e stiamo vivendo. Infatti, lo scrittore individua le PANDEMIE quale elemento che affligge l’umanità da sempre e continuerà a farlo. Fortunatamente, evidenzia però che le pandemie, a differenza dei secoli scorsi, possono oggi essere meglio superate grazie alla conoscenza scientifica. E invero, abbiamo visto tutti come, grazie alla ricerca in campo sanitario, in soli 10 mesi, siamo riusciti a produrre i vaccini che ci hanno consentito di superare il COVID.

In merito alla pandemia, mi preme sottolineare che, durante i 2 anni di emergenza sanitaria, nessuna delle Stazioni Carabinieri di Piacenza ha cessato le proprie attività. Una scelta istituzionale corale, condivisa dai Carabinieri di ogni grado, tutti consapevoli della necessità di raggiungere ovunque ogni cittadino, perché nessuno si sentisse abbandonato. Nell’emergenza, abbiamo proseguito i nostri servizi di prevenzione e di contrasto al crimine. Inoltre, abbiamo concorso al controllo delle misure anti-Covid. Ma abbiamo fatto anche tutto il possibile per corrispondere alle più immediate esigenze dei cittadini. Abbiamo fatto la spesa per quelli in quarantena e soli. Abbiamo distribuito tablet alle famiglie, affinché i ragazzi potessero seguire le lezioni a distanza. Abbiamo assistito gli anziani nel ritiro delle pensioni e nelle prenotazioni on-line delle vaccinazioni, raggiungendoli a casa nelle zone più isolate della nostra provincia.

Come ho già avuto modo di dire, abbiamo imparato anche a sorridere dietro la mascherina. È stato il nostro modo di prenderci cura della Provincia di Piacenza in difficoltà, insieme con tutte le altre Istituzioni. E questo, è stato un impegno non privo di rischi. Ad oggi, sono 144 i Carabinieri di Piacenza contagiati dal Covid, di cui 7 sono stati ricoverati in gravi condizioni. Alcuni, purtroppo, hanno riportato ripercussioni permanenti per la salute. A loro va il nostro riconoscente pensiero e la nostra vicinanza, che accomuno al ricordo di tutti i Caduti in ambito nazionale.

Tornando al libro di HARARI, altra costante che affligge ciclicamente l’umanità è, purtroppo, la GUERRA. Devo dire che, nel 2015, anche questo lo ritenevo poco probabile, soprattutto per l’Europa di cui facciamo parte. Sfortunatamente, le vicissitudini degli ultimi mesi ci hanno fatto sentire, vicini come non mai, il conflitto Russo-Ucraino e lo spettro della minaccia nucleare. È una guerra che ha forti ripercussioni sulla nostra quotidianità e sull’impegno di tutte le Istituzioni. Infatti, anche a Piacenza, in sinergia con la Prefettura e le altre Forze di polizia; unitamente all’AUSL, ai Comuni, alle scuole e alle associazioni del 3° settore e religiose, i Carabinieri sono da 3 mesi coinvolti nelle delicate attività di assistenza ai profughi ucraini. Inoltre, l’Arma è al fianco delle altre Forze Armate italiane, pronta ad operare nello scacchiere internazionale, secondo gli impegni del nostro Paese.

Concludo citando Dostoevskij, il quale ha affermato che “Il segreto dell’esistenza umana non è vivere per vivere, ma avere qualcosa per cui vivere”. Ebbene, devo dire che noi Carabinieri siamo molto fortunati, in quanto la nostra missione ci dà tante, ottime, ragioni per vivere tutti i giorni, aiutando con orgoglio i nostri cittadini e il nostro Paese. Viva l’Italia, viva tutte le Sue Istituzioni che oggi ci sono vicine, viva l’Arma dei Carabinieri.

GLI ENCOMI

1. Encomio semplice concesso dal Comandante della Legione Carabinieri “Emilia Romagna” a :

 Lgt.C.S. Giovanni Domenico ODDONIN BETTAS;

 Lgt. Vittorio CONTE;

 Mar.Magg. Domenico ASCHETTINO;

 V.Brig. Salvatore SANTORO;

 App.Sc.Q.S. Davide ALBENGA

con la seguente motivazione;

“Militari del NORM della Compagnia di Bobbio, evidenziando elevata professionalità, non comune senso del dovere e spiccato acume investigativo, dirigevano articolata attività d’indagine nei confronti di un sodalizio criminale dedito allo spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione si concludeva con l’arresto di 23 persone, il deferimento in stato di libertà di ulteriori 5 correi e il sequestro di un consistente quantitativo di sostanze stupefacenti.”

Piacenza e provincia, Albenga (SV), Milano e Biella – marzo 2019 – gennaio 2021.

2. Encomio semplice concesso dal Comandante della Legione Carabinieri “Emilia Romagna” a :

 Lgt. Enrico SAVOLI;

 Lgt. Marcello marino COTZA;

 Brig. Davide CALESTANI;

 App.Sc.Q.S. Giuseppe COZZA;

 App.Sc. Davide MARCELLO;

 App. Germana GORTAN

con la seguente motivazione;

“Militari del NORM della Compagnia di Fiorenzuola d’Arda, evidenziando elevata professionalità e spiccato acume investigativo, conducevano complessa attività d’indagine che consentiva di disarticolare due sodalizi criminali dediti alla commissione di furti in danno di aziende logistiche. L’operazione si concludeva con l’arresto di 32 persone, il deferimento in stato di libertà di ulteriori 112 correi e il sequestro di refurtiva per un valore di euro 3.000.000.”

Provincie di Piacenza, e territorio nazionale, marzo 2017 – giugno 2021.

3. Encomio semplice concesso dal Comandante della Legione Carabinieri “Emilia Romagna” a :

 Lgt. C.S. Roberto GUASCO;

 Brig. Salvatore ESPOSITO;

 App.Sc. Alfredo SIMONCINI

 App.Sc. Fabio RAZZINO;

 Car.Sc. Salvatore RANDAZZO

con la seguente motivazione;

“Militari della Stazione di Rivergaro, evidenziando spiccato intuito investigativo ed elevata professionalità, conducevano articolata attività d’indagine nei confronti di agguerriti sodalizi criminali, dediti allo spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione si concludeva con l’arresto di 22 persone, il deferimento in stato di libertà di ulteriori 11 correi e il sequestro di un considerevole quantitativo di droga.”

Provincia di Piacenza e territorio nazionale – febbraio 2020 – agosto 2021.

4. Encomio semplice concesso dal Comandante della Legione Carabinieri “Emilia Romagna” a :

 V.Brig. Pio DE ROSA

con la seguente motivazione;

“Militare della Stazione di Villanova sull’Arda, evidenziando ferma determinazione, lodevole altruismo e alto senso del dovere, interveniva tempestivamente, libero dal servizio, nei confronti di un uomo colto da improvviso malore, praticandogli appropriate manovre di soccorso, che scongiuravano più gravi conseguenze.”

Villanova sull’Arda (PC), 18 ottobre 2021.