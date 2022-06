La gioia della nuova sindaca “Ce l’abbiamo fatta, abbiamo vinto!”

“Ce l’abbiamo fatta, abbiamo vinto!”. Sono le prime parole di Katia Tarasconi, nuova sindaca di Piacenza, pronunciate in Piazza Cavalli circondata dai suoi sostenitori.

“E’ stato un grandissimo lavoro di squadra – sottolinea -, tantissimi volontari e persone che hanno dato il loro tempo per arrivare ad un’idea di città che è un’idea di comunità: sono onorata di questo. Tutti hanno dato il massimo, dal primo all’ultimo. La sensazione era buona, ma non ho mai dato la vittoria per scontato. Credo che la differenza l’abbia fatta lo stare in mezzo alla gente a raccontare la nostra storia”. “Il primo impegno – annuncia – sarà quello di riunire i dipendenti comunali per parlare con loro e condividere i progetti che abbiamo in mente per i prossimi cinque anni: dobbiamo lavorare da subito”.

VIDEO